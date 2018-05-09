Анна Семенович показала необычное увлечение

Певица и актриса, отдыхающая на Мальдивах, погрузилась с аквалангом, чтобы показать поклонникам красоту рифов и рыб.

"Как же я скучала по тебе, рыба моей мечты. Сегодня побывала в мультике про Немо, как я счастлива под водой или на воде, не важно, главное чтоб вода была рядом", — призналась девушка.

Семенович добавила, что на острове она узнала о такой профессии, как «дайвинг-консьерж». Этот человек составляет персональную программу погружений для туристов, советует, какие лагуны лучше выбрать, расскажет, где самые красивые рифы, где можно увидеть акул, а где лучше плавать с мантами.

"После долгого перерыва, чувствовала себя, как рыба в воде! Скоро будет готово видео про мои приключения под водой и вы сможете погрузиться вместе со мной", — пообещала поклонникам певица.