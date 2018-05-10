Дмитрий Дибров признался, что не общается со старшим сыном

Известный телеведущий Дмитрий Дибров в недавнем интервью затронул довольно редкую тему — и рассказал о своих старших детях. Шоумен признался, что со старшим наследником Денисом он не поддерживает отношения.

С Денисом мы, к сожалению, не общаемся, так сложилось,

— лаконично обрисовал ситуацию звездный отец, не вдаваясь в подробности.

А вот со взрослой дочерью Ладой Дмитрий Дибров поддерживает связь и, судя по всему, доволен тем, как у нее сложилась жизнь. «Мне все у нее нравится. Париж, где она живет, — это прекрасно. Мне нравится также и мой зять. Вот она вышла замуж позапрошлым летом. Он действительно милый, образованный парень… Я вообще-то никогда не намерен был стать французским дедушкой. Но поверьте, меня об этом уже не спросят», — сообщил шоумен в интервью порталу WomanHit.

Напомним, впервые популярный телеведущий женился в 1983 году, брак продлился 3 года, в 1985 году супруга Эльвира родила Дмитрию сына Дениса. Со второй женой, Ольгой, Дибров прожил в браке 7 лет, в 1989 году в семье родилась дочь Лада. С третьей женой, Александрой, шоумен состоял в браке меньше года.

С 2009 года Дмитрий Дибров женат на четвертой супруге, Полине; женщина на 30 лет младше знаменитого избранника. Пара растит троих сыновей: в 2010 родился Александр, в 2013 — Федор, в 2015 на свет появился маленький Илья.

Фото: legion-media.ru, Instagram

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