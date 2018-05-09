Ещё
Дочь Диброва вышла замуж за француза
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дочь Диброва вышла замуж за француза 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Дмитрий Дибров счастлив в браке с Полиной, которая младшего него на тридцать лет. Пара воспитывает троих сыновей. Как рассказывал телеведущий в интервью нашему изданию, малыши растут в атмосфере любви, но они не избалованы. Роль строгого полицейского выполняет Полина, она знает меру и не позволяет мальчикам переходить границы дозволенного.
У Дмитрия от двух предыдущих браков есть сын и дочь. С 32-летним сыном Денисом телеведущий не общается, а вот с дочерью Ладой поддерживает отношения. Девушка живет в Париже и в прошлом году вышла замуж. «С Денисом мы, к сожалению, не общаемся, так сложилось. А Лада — да, мне все у нее нравится. Париж, где она живет, — это прекрасно. Мне нравится также и мой зять. Вот она вышла замуж позапрошлым летом. Он действительно милый, образованный парень. Ну слушайте, я вообще-то никогда не намерен был стать французским дедушкой. Но поверьте, меня об этом уже не спросят», — сообщил Дибров.
Teleprogramma.pro: последние новости
Шуфутинский прокомментировал возможную свадьбу с молодой избранницей Дочь Сюткина встретила своего иностранного жениха в социальных сетях Солист группы «Доктор Ватсон» узнал правду о своем отцовстве
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ноги расставила»: Гагарину опять заклевали в Сети4
Анна Семенович резко похудела в два раза17
Агата Муцениеце разрушила семью4
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х67
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал48
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
08:43
Какими будут звезды в старости
Красота
01:05
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал
Звёзды
06:26
Как понять, что ты тупой
Психология
04:21
Только роботов принимают на работу в ресторан
Еда
03:43
Раскрыли секреты мужчин, которые привлекают женщин
Психология
05:52
«Голые» джинсы» завоевывают улицы.
Мода
07:33
Что стало с Татьяной Овсиенко
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение