Дочь Диброва вышла замуж за француза

Дмитрий Дибров счастлив в браке с Полиной, которая младшего него на тридцать лет. Пара воспитывает троих сыновей. Как рассказывал телеведущий в интервью нашему изданию, малыши растут в атмосфере любви, но они не избалованы. Роль строгого полицейского выполняет Полина, она знает меру и не позволяет мальчикам переходить границы дозволенного.

У Дмитрия от двух предыдущих браков есть сын и дочь. С 32-летним сыном Денисом телеведущий не общается, а вот с дочерью Ладой поддерживает отношения. Девушка живет в Париже и в прошлом году вышла замуж. «С Денисом мы, к сожалению, не общаемся, так сложилось. А Лада — да, мне все у нее нравится. Париж, где она живет, — это прекрасно. Мне нравится также и мой зять. Вот она вышла замуж позапрошлым летом. Он действительно милый, образованный парень. Ну слушайте, я вообще-то никогда не намерен был стать французским дедушкой. Но поверьте, меня об этом уже не спросят», — сообщил Дибров.