С. Собянин поздравил с днем рождения режиссера и актера Ф. Бондарчука 

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил режиссера и актера Федора Бондарчука с 51-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра.
«Обладая многогранным талантом, вы вносите большой вклад в развитие российского кинематографа. Ваши художественные фильмы, сочетающие традиции отечественной режиссерской школы и современные технологии, вызывают широкий общественный резонанс. А их премьерные показы становятся ярким явлением культурной жизни Москвы. Широкую популярность принесли вам актерские работы, украсившие десятки популярных картин», — говорится в телеграмме.
Ф. Бондарчук — кинорежиссер, киноактер, продюсер кино и телевидения, председатель совета директоров ОАО «Ленфильм». Родился 9 мая 1967 г. в Москве. После окончания школы поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии на режиссерский факультет. В кино Ф. Бондарчук дебютировал в фильме «Борис Годунов». Наиболее известные картины с Ф. Бондарчуком в главных ролях — «Даун Хаус». сериал «Мужская работа». Также снимался в кинокартинах «Свои», «Статский советник», «Девятая рота», «Жара», «Обитаемый остров» (2008), «Адмирал» (2008) и других. Дебютной полнометражной режиссерской работой Ф. Бондарчука стала военная драма «Девятая рота». Далее он снял фантастические фильмы «Обитаемый остров» и «Обитаемый остров. Схватка»), военную драму «Сталинград» (2013) и фильм «Притяжение».