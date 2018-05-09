С. Собянин поздравил с днем рождения режиссера и актера Ф. Бондарчука

«Обладая многогранным талантом, вы вносите большой вклад в развитие российского кинематографа. Ваши художественные фильмы, сочетающие традиции отечественной режиссерской школы и современные технологии, вызывают широкий общественный резонанс. А их премьерные показы становятся ярким явлением культурной жизни Москвы. Широкую популярность принесли вам актерские работы, украсившие десятки популярных картин», — говорится в телеграмме.