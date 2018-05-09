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Виктория Дайнеко восстановила отношения с бывшим супругом
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Виктория Дайнеко восстановила отношения с бывшим супругом 

Teleprogramma.pro 52 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман состояли в браке чуть больше года. После расставания пара не смогла сохранить дружеские отношения. Бывшие возлюбленные то и дело обвиняли друг друга в соцсетях. Певица запретила бывшему мужу общаться с их дочерью Лидой.
Причиной расставания Дмитрий называл непростой характер артистки — она каждый день находила повод для скандала, а иногда даже занималась рукоприкладством. Правда, сама артистка считает, что Клейман преувеличивает события и специально пытается ее оклеветать.
Однако бывшим супругам, похоже, удалось восстановить отношения. Дайнеко опубликовала в своему микроблоге снимок, на котором мужчина, похожий на Клеймана, гуляет с коляской. Поклонники выражают надежду, что Виктория и Дмитрий еще будут вместе. Ни тот, ни другой после расставания свою личную жизнь не устроили.
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