А был ли мальчик

Алина, 32 года, свой бизнес, 2 раза выходила замуж за одного мужчину

«Я работала маркетологом. Мне нравится всё новое, очень тяжело даётся сидение на одном месте. Первый раз замуж за Костю я вышла в 23. Тогда просто все подруги выходили замуж, а мы встречались около 6 месяцев, и неожиданно он мне сделал предложение — я согласилась. Денег было в обрез, сыграли скромную свадьбу летом в шатре, родители с обеих сторон были рады, помогли с первым взносом на квартиру. Я сейчас понимаю, что у нас действительно была любовь и взаимопонимание, но тогда мне казалось, что я поторопилась и вышла замуж от безысходности.

Я кисла в офисе с небольшой зарплатой (около 20 тысяч), муж работал сантехником плюс брал постоянные подработки: то унитаз кому-то весь вечер на высокий этаж тащит, то ещё что-нибудь. Я же в 19 приходила домой и как барыня ждала развлечений. Обижалась на него, что даже в магазин вместе не ходим (он приходил с работы еле живой). Полгода мы провели в режиме перманентной ругани, и я поняла, что жить мне невыносимо. Не радует ничего. О сексе и говорить нечего. И в один вечер вместо жареной картошки я потребовала развод. Если честно, я ждала, что он будет меня держать, уговаривать, умолять, но мой муж сказал, что даёт мне неделю подумать, собрался и ушёл.

Я, конечно, подосела, но решения не поменяла. Мы развелись. Без единого крика или скандала, он даже квартиру делить со мной не стал, договорились, что доплачивать ипотеку будем поровну. Все знакомые говорили, какой Костя молодец, не мелочный и жадный.

После развода в моей жизни ничего не изменилась. Только единственный объект хоть каких-то эмоций пропал с радаров. Остался кот по имени Ежик. Через месяц я узнала, что у мужа появилась другая, очень простая девушка, но довольно симпатичная. Я не смогла сама справиться с этим и пошла к психологу.

Сейчас я понимаю, что из моего первого брака не могло ничего получиться, я была зациклена на себе.

Психолог посоветовала мне на время забыть о муже и о любовных отношениях и заняться работой и хобби. Я начала делать ресницы и через год открыла студию в Новосибирске — оказывается, у меня было много энергии, просто раньше я её направляла на то, чтобы пилить мужа и страдать, что мы не едем отдыхать в крутые места. Через два года после открытия я смогла себе позволить отдать ипотеку полностью и позвонила мужу, предложив ему разделить квартиру, потому что это нечестно. На самом деле это был ход его вернуть, но если нет — я сознательно готова была пожертвовать деньгами (около миллиона рублей. — М. М.).

Костя предложил встретиться и обсудить. Я так долго мучилась, что надеть на встречу, чтобы не быть сильно романтичной или деловой. А потом села на пол и разрыдалась. Подумала, как глупо это всё — я хочу его вернуть, а ведь знаю, что он не одинок и наверняка любит свою девушку.

Встретились. Сначала неловко молчали, он заказал зелёный чай, забыв, что я его не пью. Спросил, точно ли хочу разделить. Я сказала «да». Он сказал, что не возьмёт у меня ничего, просто хотел узнать, правда ли я изменилась. После этого мы начали жить вместе. Просто он спросил, что я делаю вечером и не хочу ли я выпить с ним. Оказалось, он снимает квартиру на 23-м этаже и там очень крутой вид. Я пыталась не заорать от радости на весь ресторан.

Потом уже он мне сказал, что готов был навсегда от меня отказаться, потому что я была невыносима. Его родственники были сильно против нашего воссоединения, не пришли на повторную роспись. И до сих пор не общаются. Теперь перед нами возникла новая трудность: много лет мы не можем родить ребёнка. Но теперь я это воспринимаю не как вину мужа и проблему, а просто как препятствие, которое сделает нас лучше».

Евгения, 35 лет, свой бизнес, в разводе

«Первый раз мы с мужем развелись из-за моей измены. То есть фактически измены не было, наши отношения просто разваливались из-за инфантилизма детского обоих, хоть у нас уже дочь была к тому моменту.

За мной начал ухаживать мужчина, с которым мы занимались актёрским мастерством. Он был старше меня на 8 лет, предлагал семью, говорил, что мой муж меня не обеспечивает, раз приходится работать на двух работах. Я из семьи уходить не торопилась, но мужу сказала, что за мной ухаживает другой. Он у меня очень эмоциональный, кричал, что я плохая мать, изменила ему при двухлетнем ребёнке (хотя измены не было), и ушёл. Я горевала, конечно, но что-то мне подсказывало, что раз ушёл так просто — значит, сам хотел.

Он думал, что очень всем нужный, оказалось нет. Новосибирск — маленький город, все друг друга знают. Он потусил с какими-то молодыми девчонками, но без денег и каких-либо интересов быстро загрустил, не нашёл никого получше. Я встречалась с мужчиной, из-за которого всё произошло, мы собирались начать жить вместе. Проблема была в дочке, она с трудом принимала моего парня и всё время спрашивала, а почему папа с нами не живёт, почему не ночует, чем Виктор (нынешний мужчина. — М. М.) лучше папы.

И в какой-то момент мы встретились с мужем обсудить проблемы дочери, и он начал давить на меня, на то, что я лишаю ребёнка детства, делаю из неё дитя расставаний и должна ради неё с ним сойтись. И я сошлась. Извинилась перед мужчиной своим, он сказал, что я поступаю глупо и по-детски, и пропал.

Ровно через сутки я поняла, что я в аду. На смену чувству вины перед дочерью пришло осознание того, что ребёнок не может быть счастлив, когда родители не любят друг друга, когда мама грустная постоянно, не хочет никаких совместных активностей и начинает увядать как женщина.

Я сказала бывшему мужу, что это была ошибка, позвонила своему парню и извинилась. Он понял меня, хоть у него и нет детей. Мы женаты уже год. С дочерью их контакт так и не налажен, я вожу её к специалисту, папа сильно ей мозги промывает и бабушка с той стороны. Пыталась с ними поговорить, но бесполезно. Сейчас я беременна и очень счастлива в браке. Но иногда мне кажется, что я сломала жизнь своего ребёнка ради своей. Это приходит как наваждение. Наверное, правильного решения нет».

А вы возвращались к прошлым возлюбленным? Что из этого вышло? Пишите свои истории в комментариях под статьёй.

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