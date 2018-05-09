Два гомосексуала сыграли свадьбу на севере Вьетнама

Двое геев из северного Вьетнама сыграли свадьбу по благословению семьи и друзей

Для торжества был выбран самый большой конференц-центр Хайфона. В городе подобная свадьба проходит впервые. Куок Хань и Тан Лой были на ней в окружении родителей и друзей.

Нужно фильтровать чужое мнение и жить так, чтобы чувствовать себя счастливым. Никто ведь вам не платит за то, чтобы вы жили так, как они хотят. Важно лишь хороший ли это человек для общества, для семьи, для ваших близких,

— заявил Хань во время церемонии.

«Голубая» свадьба попала в заголовки всех местных газет и породила шквал одобрительных комментариев в Интернете.

Я всегда считал таких людей храбрецами, ведь они смогли пойти наперекор общественному мнению. Мы восхищаемся вами,

— гласит один из комментариев.

Вьетнам достаточно лояльно относится к представителям ЛГБТ-сообщества. Гомосексуалам нельзя заключать браки, но с 2015 года можно проводить подобные свадьбы. Раньше за это полагался штраф.

Не так давно восторг у вьетнамской публики вызвала местная певица, победившая на конкурсе красоты среди транссексуалов в Таиланде. Интернет, также, как и в случае с молодоженами из Хайфона, заполонили одобрительные отзывы.

Источник: Tuoi Tre News