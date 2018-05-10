Кудрявцева, Беллуччи и другие звезды, родившие после 45 лет 

Лера Кудрявцева Слухи о беременности Леры Кудрявцевой ходили давно. Сама телеведущая на все провокационные вопросы журналистов отвечала, что детей хочет, но не торопит события. В последнее время Лера, обычно предпочитающая подчеркивающие фигуру наряды, стала чаще появляться на публике в просторной одежде, под которой все сложнее скрывать округлившийся живот. Наконец коллега Кудрявцевой Андрей Малахов рассекретил ее интересное положение. Выяснилось, что 46-летняя телеведущая действительно скоро родит супругу, 30-летнему хоккеисту Игорю Макарову, ребенка. Напомним, что у знаменитой блондинки также есть 28-летний сын Жан от первого брака. Джанет Джексон Джанет Джексон доказала, что рожать не так страшно и после пятидесяти. Пару лет назад певица огорошила поклонников, заявив, что прерывает тур, чтобы посвятить время семье. Джанет забеременела от теперь уже бывшего супруга, катарского миллиардера Виссама аль-Мана. В прошлом году у них родился сын Исса, ставший для Джексон первенцем. К сожалению, супруги развелись спустя несколько месяцев после появления малыша на свет. По слухам, причиной разрыва стал слишком жесткий контроль со стороны бизнесмена, который практически не выпускал супругу с ребенком из дома. Ирина Млодик Еще более вдохновляющим примером для женщин, мечтающих родить в зрелом возрасте, стала жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик. В мае прошлого года телеведущая Лена Кудрявцева проговорилась, что известные супруги готовятся к рожению первого общего ребенка. Когда новость об этом растиражировали СМИ, Ирина Юрьевна ответила удивленным восклицанием: «Вы с ума сошли?» А в начале года 56-летняя Ирина Млодик родила 78-летнему Эммануилу Виторгану дочь Этель. Оказалось, что пара давно мечтала о пополнении, но супруге актера пришлось лечиться двадцать лет, чтобы на шестом десятке наконец впервые испытать радость материнства. Холли Берри Холли Берри призналась, что в свои 46 лет считала себя слишком старой для беременности. Так что, узнав о своем интересном положении, актриса была сильно удивлена. В итоге Холли в 47 родила сына Масео от французского актера Оливье Мартинеса. Супруги в итоге развелись, и сейчас Берри растит четырехлетнего сына и десятилетнюю дось Налу от экс-бойфренда, манекенщика Габриэля Обри. Илзе Лиепа Илзе Лиепа долгое время не могла забеременеть, но не оставляла попытки стать матерью. В итоге дочь с красноречивым именем Надежда балерина родила в 46 лет. С супругом, бизнесменом Владиславом Паулюсом, Илзе развелась спустя три года после появления малышки на свет — и сейчас все свободное время посвящает долгожданной дочери. Моника Беллуччи В 37 лет Моника Беллуччи узнала от врачей, что шансы стать матерью в ее случае минимальны. Актриса была подавлена и решила с головой окунуться в работу, а спустя год забеременела от теперь уже бывшего супруга Венсана Касселя. Вторая дочь актеров появилась на свет, когда Монике было 45. Беллуччи рада, что все произошло именно так, потому что раньше не была готова к материнству. Правда, актриса заявила, что не призывает женщин рожать после сорока пяти, так как риски родить не совсем здорового малыша в таком возрасте все-таки велики. Сьюзен Сарандон Сьюзен Cарандон врачи еще в юности уверили, что она никогда не сможет иметь детей. Сьюзен смирилась, а в 39 лет… родила дочь Еву. Отметив 43-летие, актриса родила сына Джека, а в 45 — второго сына Майлза. Сьюзен Сарандон утверждает, что дети просто сами выбрали ее на роль своей матери. Камерон Диас В начале года появились слухи о том, что 45-летняя Камерон Диас ждет первенца от супруга, рок-музыканта Бенджи Мэддена. Актриса не торопилась выходить замуж и заводить детей, но встретив нынешнего мужа, которого называет настоящим джентльменом, решила сделать перерыв в карьере и посвятить себя семье. «Путь Камерон к материнству был непростым. В какой-то момент она подумала, что никогда не сможет родить сама. Однако она не сдавалась, и случилось чудо!» — поделился источник из окружения звезды с изданием In Touch Weekly. Правда, сама Диас пока так и не подтвердила эту информацию. Фото: globallookpress, starface, instagram, eastnews