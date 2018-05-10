Тайная любовь к коллеге довела мужчину до тюрьмы

Американка поделилась на Reddit содержанием дневника бывшего коллеги, который был арестован. Перед задержанием мужчина отправил девушке дневники, из которых она узнала, что последние несколько лет он был маниакально ей одержим, пишет The Daily Mail.

По словам девушки, она три года проработала с коллегой бок о бок и не подозревала, что он испытывает к ней далеко не профессиональный интерес. Оказалось, что мужчина в красках мечтал об их совместном будущем, терзался от неразделенной любви, ревновал и рассчитывал доказать объекту вожделения, как он умеет любить.

Некоторые фрагменты из дневника вызвали у девушки ужас. Поклонник писал, что «возьмет ее под контроль» и «будет следовать за ней до конца вселенной». «Я терпелив. В конце концов, мы всю оставшуюся жизнь проведем вместе», — писал сослуживец.

Поначалу он называл ее ласковыми словами, но потом его интонации начали меняться. Девушка связывает это с тем, что однажды вежливо отказала ему в свидании.

Огромным ударом для почитателя стало неожиданное увольнение коллеги. Девушка нашла работу в другом городе. Перед уходом она использовала неизрасходованные дни отпуска и не успела попрощаться с соседом по кабинету. Позже коллеги рассказали ей, что оставленный поклонник оказался полностью раздавлен внезапным известием. «Как ты могла это сделать? Как ты могла отказаться от своей настоящей любви? Как ты могла обречь наши будущие поколения?» — написал он в дневнике в те дни.

Фанат раздобыл домашний адрес возлюбленной, в обеденный перерыв купил множество вещей, которые должны были ее впечатлить, и направился к ней домой. Хозяйки дома не оказалось: в этот день она улетела в другой город на поиски жилья.

Сталкер провел у стен дома любимой три дня, пока кто-то из соседей не вызвал полицию. Мужчину приговорили к нескольким годам тюрьмы за попытку похищения. Девушка узнала о случившемся только по возвращении домой.

Поначалу она опубликовала фотографии страниц из дневника на Reddit и Imgur, однако когда они приобрели популярность в сети, удалила записи. Сохраненные копии опубликовала The Daily Mail.