Адвокат Красноярска стала участницей всероссийского конкурса невест 

Адвокат из Красноярска выступит на конкурсе «Бриллиантовая невеста России». Об этом девушка сообщила на своей странице Instagram.
По правилам участницей конкурса может стать любая девушка, вступившая в брак в 2017 году. Об участнице из Красноярска известно, что ей 26 лет, по профессии она адвокат, хотя изначально планировала строить карьеру в прокуратуре. Со своим будущим мужем девушка познакомилась ещё в школе.
«Я очень рада, что меня выбрали и поверили! Это большая честь участвовать в таком масштабном конкурсе. Я прошу поддержать меня! Если вы или ваши знакомые будете 15 мая в Новосибирске, приходите на финал конкурса. Для меня это очень важно. Я еду с нашего города одна и это очень ответственно», — пишет Виктория Дерменева в соцсетях.
Отметим, что финальное шоу пройдёт 15 мая в 18.00 в КТЦ «Евразия» (г. Новосибирск). Поддержать землячку красноярцы могут, оставив за нее голос в смс-голосовании.
Доброе праздничное утро! Хочу поделиться с Вами новостью — я представляю наш город Красноярск на конкурсе «Бриллиантовая невеста России» Я очень рада, что меня выбрали, в меня поверили!