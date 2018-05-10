Ещё
Адвокат Красноярска стала участницей всероссийского конкурса невест
Далее:
Читайте также:
Ещё

Адвокат Красноярска стала участницей всероссийского конкурса невест 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Адвокат из Красноярска выступит на конкурсе «Бриллиантовая невеста России». Об этом девушка сообщила на своей странице Instagram.
По правилам участницей конкурса может стать любая девушка, вступившая в брак в 2017 году. Об участнице из Красноярска известно, что ей 26 лет, по профессии она адвокат, хотя изначально планировала строить карьеру в прокуратуре. Со своим будущим мужем девушка познакомилась ещё в школе.
«Я очень рада, что меня выбрали и поверили! Это большая честь участвовать в таком масштабном конкурсе. Я прошу поддержать меня! Если вы или ваши знакомые будете 15 мая в Новосибирске, приходите на финал конкурса. Для меня это очень важно. Я еду с нашего города одна и это очень ответственно», — пишет Виктория Дерменева в соцсетях.
Отметим, что финальное шоу пройдёт 15 мая в 18.00 в КТЦ «Евразия» (г. Новосибирск). Поддержать землячку красноярцы могут, оставив за нее голос в смс-голосовании.
Доброе праздничное утро! Хочу поделиться с Вами новостью — я представляю наш город Красноярск на конкурсе «Бриллиантовая невеста России» Я очень рада, что меня выбрали, в меня поверили!
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярском крае мужчина заплатил алименты ребёнку будущей жены Чем обычная плесень отличается от сыра с плесенью? «Ты же выжил, солдат» Участники автопробега поздравили 150 свидетелей войны
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Васильева в купальнике удивила поклонников7
«Ноги расставила»: Гагарину опять заклевали в Сети16
3 вопроса, которые нельзя задавать мужчине3
Женщина сняла видео своих изменений после рака1
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х67
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
10:03
Факты об арбузах, которые удивят
Еда
08:43
Какими будут звезды в старости
Красота
01:05
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал
Звёзды
06:26
Как понять, что вы не слишком умны
Психология
04:21
Только роботов принимают на работу в ресторан
Еда
03:43
Раскрыли секреты мужчин, которые привлекают женщин
Психология
05:52
«Голые» джинсы» завоевывают улицы.
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение