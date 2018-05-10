Бойфренд удивится: Рита Ора надела на свидание пижаму

Похоже, их отношения перешли в новую стадию.

Рита Ора только в декабре прошлого года рассекретила нового бойфренда. Им оказался Эндрю Уотт, экс-гитарист группы California Breed. Как оказалось, до этого они тайно встречались уже около года. Но теперь Рита стала появляться с возлюбленным открыто, не стесняясь любопытных папарацци.

Недавно она была замечена на свидании с Эндрю в Нью-Йорке, и поклонников просто поразил стиль певицы. Обычно предпочитающая откровенные наряды и сексуальные платья, тут она спешила к любимому в оверсайз-костюме, напоминающем пижаму. Свои роскошные волосы Рита просто заплела в две косички, а на ее лице почти не было косметики.

Все-таки, разные женшины так по-разному готовятся к свиданиям… И звезды тому доказательство. Например, Джей Ло встретила последнее Рождество в компании своего жениха в наряде для сна и даже без макияжа.

А вот светская львица Пэрис Хилтон даже заимев помолвочное кольцо на пальчик, героически пошла на свидание в трусах и прозрачной бахроме. Наряд смотрелся особенно нелепо с учетом того факта, что этим вечером в Голливуде было всего +13 градусов.

Может быть, отношения Риты Оры и Эндрю Уотта все же перешли на новый уровень и им не нужно больше приукрашивать себя? Возможно, и свадьба не за горами? Что же, как говорится, поживем — увидим.

Такой мы привыкли видеть Риту Ору. Больше фото — по стрелке

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