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Бойфренд удивится: Рита Ора надела на свидание пижаму
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Бойфренд удивится: Рита Ора надела на свидание пижаму 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Похоже, их отношения перешли в новую стадию.
Рита Ора только в декабре прошлого года рассекретила нового бойфренда. Им оказался Эндрю Уотт, экс-гитарист группы California Breed. Как оказалось, до этого они тайно встречались уже около года. Но теперь Рита стала появляться с возлюбленным открыто, не стесняясь любопытных папарацци.
Недавно она была замечена на свидании с Эндрю в Нью-Йорке, и поклонников просто поразил стиль певицы. Обычно предпочитающая откровенные наряды и сексуальные платья, тут она спешила к любимому в оверсайз-костюме, напоминающем пижаму. Свои роскошные волосы Рита просто заплела в две косички, а на ее лице почти не было косметики.
Все-таки, разные женшины так по-разному готовятся к свиданиям… И звезды тому доказательство. Например, Джей Ло встретила последнее Рождество в компании своего жениха в наряде для сна и даже без макияжа.
А вот светская львица Пэрис Хилтон даже заимев помолвочное кольцо на пальчик, героически пошла на свидание в трусах и прозрачной бахроме. Наряд смотрелся особенно нелепо с учетом того факта, что этим вечером в Голливуде было всего +13 градусов.
Может быть, отношения Риты Оры и Эндрю Уотта все же перешли на новый уровень и им не нужно больше приукрашивать себя? Возможно, и свадьба не за горами? Что же, как говорится, поживем — увидим.
Такой мы привыкли видеть Риту Ору. Больше фото — по стрелке
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