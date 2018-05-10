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Селена Гомес и Джастин Бибер: что связывает артистов сейчас
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Селена Гомес и Джастин Бибер: что связывает артистов сейчас 

Журнал ОК! 1 час назад
В начале этого года Селена Гомес вновь рассталась с Джастином Бибером и, как говорят инсайдеры, окончательно и бесповоротно. По словам приближенного к артистке источника, она не заинтересована в том, чтобы возобновлять роман с экс-бойфрендом.
Она уважает Джастина как человека, но решила, что без него она более счастлива. Селена даже не говорит о нем и полностью открыта для новых знакомств.
Второй источник подтвердил журналистам зарубежного издания, что бывшие влюбленные даже не общаются. Поэтому с уверенностью можно сказать, что в ближайшее время интернет-пользователи не увидят музыкантов вместе.
Селена Гомес и Джастин Бибер
Напомним, что Джастин и Селена начали встречаться еще в далеком 2011, когда еще не были так знамениты, но спустя 3 года все же расстались. В октябре 2017 певицу вновь стали замечать в компании своего экс-бойфренда. Однако и во второй раз влюбленные не сумели сохранить отношения и в начале марта расстались. После Джастина заметили в компании эффектной блондинки Баскин Чемпион, родной сестры модели Эбби, с которой встречается сын «железного Арни» Патрик Шварценеггер. А Селена прекрасно провела время с таинственным незнакомцем.
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