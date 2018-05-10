Селена Гомес и Джастин Бибер: что связывает артистов сейчас

В начале этого года Селена Гомес вновь рассталась с Джастином Бибером и, как говорят инсайдеры, окончательно и бесповоротно. По словам приближенного к артистке источника, она не заинтересована в том, чтобы возобновлять роман с экс-бойфрендом.

Она уважает Джастина как человека, но решила, что без него она более счастлива. Селена даже не говорит о нем и полностью открыта для новых знакомств.

Второй источник подтвердил журналистам зарубежного издания, что бывшие влюбленные даже не общаются. Поэтому с уверенностью можно сказать, что в ближайшее время интернет-пользователи не увидят музыкантов вместе.

Селена Гомес и Джастин Бибер