Ариана Гранде рассталась с возлюбленным

Сердце певицы снова свободно. Ариана Гранде и Мак Миллер решили пойти разными дорогами. В качестве причины расставания пара не придумала ничего более оригинального, чем слишком занятые рабочие графики. Но молодые люди сообщили, что все же остаются хорошими друзьями.

Последний раз Ариану и Мака видели вместе во время проведения церемонии вручения премии Оскар 2018. Пара хорошо провела время на вечеринке у Мадонны . На этой неделе молодая певица появилась на балу Met Gala в полном одиночестве.

Ариана и Мак начали встречаться в 2016 году. Их объединяет много приятных воспоминаний. Молодые люди вместе снялись в клипе «My Favourite Part» и выступали дуэтом на сцене. Гранде и Миллер вместе создали несколько успешных хитов. В прошлом году певица даже призналась в интервью, что уже давно влюблена в своего партнера. Сейчас Ариане некогда грустить по поводу неудач в личной жизни, поскольку она погрузилась в работу над новым альбомом.