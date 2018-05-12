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Ариана Гранде рассталась с возлюбленным
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Ариана Гранде рассталась с возлюбленным 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Сердце певицы снова свободно. Ариана Гранде и Мак Миллер решили пойти разными дорогами. В качестве причины расставания пара не придумала ничего более оригинального, чем слишком занятые рабочие графики. Но молодые люди сообщили, что все же остаются хорошими друзьями.
Последний раз Ариану и Мака видели вместе во время проведения церемонии вручения премии Оскар 2018. Пара хорошо провела время на вечеринке у Мадонны. На этой неделе молодая певица появилась на балу Met Gala в полном одиночестве.
Ариана и Мак начали встречаться в 2016 году. Их объединяет много приятных воспоминаний. Молодые люди вместе снялись в клипе «My Favourite Part» и выступали дуэтом на сцене. Гранде и Миллер вместе создали несколько успешных хитов. В прошлом году певица даже призналась в интервью, что уже давно влюблена в своего партнера. Сейчас Ариане некогда грустить по поводу неудач в личной жизни, поскольку она погрузилась в работу над новым альбомом.
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