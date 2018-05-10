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Ариана гранде рассталась со своим бойфрендом.
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Ариана гранде рассталась со своим бойфрендом. 

Popcake.tv 25 минут назад
Фото: Popcake.tv
Ариана Гранде и Мак Миллер расстались после двух лет отношений, причиной этому стал напряженный рабочий график артистов. Однако, бывшие возлюбленные заявляют, что они остались хорошими и близкими друзьями.
Стоит отметить, что Ариана и Мак были знакомы задолго до того, как стали встречаться. Пять лет назад рэпер впервые написал Гранде в Twitter с предложением записать совместную песню, певица согласилась, и буквально через несколько недель вышла песня «The» в исполнении музыкантов. С этого момента ребята начали тесно сотрудничать друг с другом и их часто видели вместе. Всем было ясно, что между Арианой и Маком явно что-то есть, однако, возлюбленные скрывали свои отношения, лишь в сентября года они открыто заявили, что встречаются.
Май прошлого года стал испытанием для артистов, когда Мак Миллер стал настоящей поддержкой для Гранде после террористического акта в Манчестере на её концерте. После этого события Ариана пропала со сцены. Лишь спустя год Гранде вернулась, выпустив песню «No».
Ариана Гранде и Мак Миллер не скрывают, что их отношения закончились. Сейчас поклонников музыкантов интересует: останутся они лишь друзьями или же вновь воссоединятся?
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