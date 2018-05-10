Джина Дэвис разводится с мужем после 16 лет брака

Еще одна крепкая голливудская пара не выдержала проверки на прочность — Джина Дэвис, известная по фильмам «Тельма и Луиза» и «Муха», разводится со своим супругом после 16 лет брака. Как сообщает портал TMZ, муж актрисы Реца Джаррахи подал документы на развод со стандартной формулировкой «непримиримые разногласия».

Что именно произошло между супругами, пока неизвестно, но 47-летний Джаррахи претендует на совместную опеку над детьми и алименты от своей 62-летней жены. Джина и Реца поженились в 2001 году после трех лет отношений, у них есть трое детей: 14-летние близнецы Кайс и Киан, а также 16-летняя дочь Ализе. Инсайдеры сообщают, что пара фактически рассталась еще прошлой осенью, однако не торопилась с бумагами на развод. Для Дэвис этот брак и развод стал уже четверым, ранее актриса была замужем за ресторатором Ричардом Эммоло, затем — за актером Джеффом Голдблюмом , а после — за режиссером Ренни Харлином.

попкорнnews