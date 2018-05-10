Муж Леры Кудрявцевой поделился ее «беременным» фото

@leratvМуж Леры Кудрявцевой поделился ее «беременным» фотоЛера Кудрявцева официально не комментирует свое положение. Однако фото говорят сами за себя — 46-летняя телеведущая готовится во второй раз стать мамой. Это же подтверждает и коллега Кудрявцевой Андрей Малахов . Недавно он написал: Лера собирается снова стать матерью. А то, что супруг, хоккеист Игорь Макаров , всего на три года стар­ше ее 26-летнего сына от первого брака, дива считает только плюсом. Вот и в последние «вольные» дни перед приближающимся отцовством она ре­шила побаловать мужа, устроив ему поездку, но не на чемпионат мира в Копенгаген, а в вечный город Рим. И вот поклонников пары обрадовал Игорь Макаров. 9 мая пара поздравляла ветеранов в одном из столичных парков, и хоккеист опубликовал следующий снимок. Судя по фото, его супруга на шестом месяце беременности.

Публикация от IM82 (@igor_makarov82) 9 Май 2018 в 7:56 PDT Напомним, у Леры Кудрявцевой есть взрослый сын от первого брака — 28-летний Жан. Молодой человек избегает публичности и даже просит маму не выкладывать его фотографии у себя в соцсетях. Добавим также, что несколько дней назад Лера Кудрявцева и ее муж вернулись из Рима, где устроили себе небольшой отпуск. Совсем скоро телесезон официально будет завершен, и телеведущая официально уйдет на заслуженные каникулы, чтобы подготовиться к рождению малыша. Но в июне поклонники обязательно увидят ее на красной дорожке — она традиционно будет вести премию канала МУЗ-ТВ. А тем временем Миранда Керр родила второго сына.

Публикация от IM82 (@igor_makarov82) 2 Май 2018 в 2:46 PDT Публикация от IM82 (@igor_makarov82) 15 Авг 2017 в 11:59 PDT