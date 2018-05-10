Живот все больше: Игорь Макаров поделился первой фотографией беременной Леры Кудрявцевой

Игорь Макаров опубликовал в своем Instagram фото с беременной супругой. На фото хоккеист и телеведущая запечатлены в парке. Лера греется лучах весеннего солнца. На ней белое свободное платье, из-под которого отчетливо виднеется еще сильнее округлившийся живот. Так что если у кого-то до сих пор оставались сомнения относительного интересного положения Кудрявцевой, это фото должно расставить все точки.

Напомним, Игорь и Лера поженились в 2013 году. Для телеведущей брак с 30-летним хоккеистом стал третьим. От первого мужа у Кудрявцевой есть 28-летний сын Жан. Для Макарова этот ребенок, как и брак — первые.

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Фото:Instagram, Global Look Press