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Судьба актера из фильма "…А зори здесь тихие" тесно пересеклась с Германией
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Судьба актера из фильма "…А зори здесь тихие" тесно пересеклась с Германией 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Актер Андрей Мартынов, сыгравший Федота Васкова в легендарном фильме о войне "…А зори здесь тихие" говорит, что «внедрил в Берлин пятерых Мартыновых». Многие были поражены, когда он женился на немке Франциске Тун.
Девушка из ГДР училась в МГУ университете, говорила по-русски с детства. «Когда я ее увидел на фестивале молодежи СССР и ГДР, то я даже не подумал, что она немка», — признается актер в программе «Судьба человека».
Франциска согласилась переехать жить в СССР, но жизнь в Союзе сильно отличалась от той, к которой она привыкла, что супруга уехала обратно в Германию вместе с их сыном.
Мартынов же не смог жить в другой стране, и это стало драмой всей его личной жизни.
Актер признается, что как личную трагедию переживал и события в легендарном фильме Станислава Ростоцкого, ключевым образом повлиявшем на его судьбу.
Когда Мартынову принесли его сценарий, то признается актер, он «сошел с ума, разревелся» и сказал себе, что должен играть эту роль.
"Мне нужно было пережить пять смертей, и каждую по-разному. Я же собирал эти звездочки, звездочки с пилоток погибших девочек", — вспоминает актер.
Правда, сначала, увидев его на пробах, Ростоцкий не хотел утверждать Мартынова из-за молодости — режиссеру виделся более зрелый актер. Так что Мартынову пришлось, чтобы выглядеть старше, отрастить усы и изменить манеру разговора.
О том, почему и как Ростоцкий все-таки утвердил Мартынова на роль Федота Васкова, какой была реакция на его свадьбу с немкой, почему они с Франциской все-таки развелись, как сейчас живет сын актера, и почему он больше не женился? Об этом он рассказал в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».
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