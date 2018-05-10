Звезда фильма «А зори здесь тихие» так и не смог построить семью после развода с первой супругой

Одной из первых заметных ролей молодого актера Андрея Мартынова стала главная роль в экранизации повести «А зори здесь тихие». Андрей был студентом и одним из первых прочитал произведение и был тронут для глубины души — уже тогда он понял, что хочет воплотить этот образ на экране. Ради роли Андрей отрастил усы, чтобы выглядеть старше.

Личная жизнь артиста сложилась не самым лучшим образом. На одном из немецких фестивалей Андрей познакомился с Франциской Тун — девушка очаровала актера с первого взгляда. Она училась в МГУ и хорошо говорила на русском языке. «Когда я увидел ее на фестивале, я даже и не подумал, что она немка — настолько хорошо говорила на русском. Она была большая умница и сразу меня поразила», — рассказывает артист.

В скором времени после знакомства Франциска и Андрей стали жить вместе и поженились. Франциска родила своему новоиспеченному супругу сына Александра, что стало большим счастьем для Мартынова. «Мы договорились, что я свою профессию не брошу, поэтому она должна была переехать в Россию. В итоге мы жили на две страны, так как мы решили, что сын должен учиться в Германии», — вспоминает Андрей.

Все же расстояние убило брак Мартынова. Хоть он и расстался с Франциской, до сих пор артист с любовью говорит об бывшей супруге и рад, что она смогла встретить свою любовь. После неудачного брака Андрей был влюблен в другую женщину и пытался построить отношения. «Мы жили не штампа в паспорте, потому что официально мы с Франциской развелись не сразу. Жили и жили, как все, но не сложилось. Мне уже не бывает одиноко, теперь уже все равно. Жизнь — сложная штука», — рассказывает Андрей.