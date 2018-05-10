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Пользователи посмеялись над постаревшей Сарой Джессикой Паркер
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Пользователи посмеялись над постаревшей Сарой Джессикой Паркер 

360tv.ru 52 минуты назад
Внешний вид американской актрисы Сары Джессики Паркер не понравился поклонникам. После появления звезды сериала «Секс в большом городе» на ежегодном балу Met Gala в Нью‐Йорке Сеть наводнили едкие комментарии.
Практически все, кто следит за жизнью актрисы, заметили, что там сильно постарела.
«Черт возьми. Она выкуривает по 40 сигарет в день?» — задался кто-то вопросом.
«Саре Джессике Паркер словно 89 лет. Мне нравится ее стиль, и она всегда была иконой. Но создается такое впечатление, что она обезвожена и никогда не принимала витамины», — прокомментировали ее появление на красной дорожке другие.
«Я сплю, или Сара Джессика Паркер действительно так выглядит?» — задались вопросом третьи.
В одном из наиболее мягких отзывов пользователь Twitter написала, что вид актрисы заставляет задуматься о старости.
«Наверное, я единственное, кого опечалило то, как постарела Сара Джессика Паркер. Люблю ее, но она напоминает мне, что я тоже старею», — призналась @MissLouch.
Актрису, которой исполнилось 53 года, сравнили с корой дерева, обозвали старухой и сочли ее «изношенной».
Среди поклонников сериала «Секс в большом городе» встречаются не только женщины. Некоторых представителей сильного пола он увлек настолько, что они решили примерить на себя образ главной героини. В Кэрри Брэдшоу превратился 33-летний житель Нью-Йорка Дэн Клей.
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