Пользователи посмеялись над постаревшей Сарой Джессикой Паркер

Внешний вид американской актрисы Сары Джессики Паркер не понравился поклонникам. После появления звезды сериала «Секс в большом городе» на ежегодном балу Met Gala в Нью‐Йорке Сеть наводнили едкие комментарии.

Практически все, кто следит за жизнью актрисы, заметили, что там сильно постарела.

«Черт возьми. Она выкуривает по 40 сигарет в день?» — задался кто-то вопросом.

«Саре Джессике Паркер словно 89 лет. Мне нравится ее стиль, и она всегда была иконой. Но создается такое впечатление, что она обезвожена и никогда не принимала витамины», — прокомментировали ее появление на красной дорожке другие.

«Я сплю, или Сара Джессика Паркер действительно так выглядит?» — задались вопросом третьи.

В одном из наиболее мягких отзывов пользователь Twitter написала, что вид актрисы заставляет задуматься о старости.

«Наверное, я единственное, кого опечалило то, как постарела Сара Джессика Паркер. Люблю ее, но она напоминает мне, что я тоже старею», — призналась @MissLouch.

Актрису, которой исполнилось 53 года, сравнили с корой дерева, обозвали старухой и сочли ее «изношенной».

Среди поклонников сериала «Секс в большом городе» встречаются не только женщины. Некоторых представителей сильного пола он увлек настолько, что они решили примерить на себя образ главной героини. В Кэрри Брэдшоу превратился 33-летний житель Нью-Йорка Дэн Клей.