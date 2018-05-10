В одну реку дважды: почему бывшие возвращаются

Что заставляет бывших партнеров возвращаться: моногамия или безвыходность? Чем чреваты новые отношения со старыми возлюбленными? И можно ли в них обрести свое счастье? На эти и другие вопросы корреспонденту «МИР 24» ответила врач-психотерапевт Айна Громова.

Питать иллюзии, что бывший партнер вернулся к вам только потому, что вас очень сильно любит — не стоит, уверяет психотерапевт. В большинстве случаев бывшими возлюбленными движут рациональные цели: они искали кого-то лучше вас, но не нашли.

«В некоторых случаях срабатывает правило «большое видится на расстоянии». То есть, человек понимает, что он совершал определенные ошибки в отношениях. Допустим, он был чересчур требовательным, или не уважал партнера, или не принимал его привычки. Но расставшись с ним, после определенных поисков, он понял, что все-таки это был именно его человек, тот самый лучший партнер всей его жизни. При таком раскладе возникает осознание, что любимого человека теперь ты будешь принимать таким, какой он есть. И меньше играть в свои ворота. В этом случае бывший предлагает попробовать начать все заново. Если второй человек пришел к тем же выводам и не встретил никого лучше за время расставания, то он, может быть, согласится на повторный союз», — сказала Громова.

Соглашаться на очередные отношения со старым возлюбленным или нет — дело лично каждого. Например, в Голливуде подобная тенденция не редкость. Недавно стало известно, что свои отношения после расставания возобновили актер Орландо Блум и певица Кэти Перри. Поговаривают, что на свидания ходят даже бывшие супруги Брэд Питт Дженнифер Энистон . Но психологи предупреждают, что повторные союзы очень редко оказываются удачными. Гораздо проще построить отношения с новым партнером, чем с тем, с кем вас уже связывает прошлое.

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«Точный процент воссоединившихся пар никому неизвестен. На этот счет есть разные мнения специалистов, но большинство из них сходятся в том, что чаще всего разрушенные союзы не возобновляются. Восстановить отношения с тем человеком, с которым вы когда-то расстались, гораздо сложнее, чем построить союз с новым партнером. В новых отношениях есть определенные эмоциональные преимущества: новизна ощущений и новые эмоции. А вот бывший партнер хорошо знаком, вам уже известно обо всех его негативных качествах, поэтому многие возвращаться в старые отношения не хотят», — поясняет Громова.

Но все же удачный союз с бывшим возможен, если каждый из партнеров вырос и изменился на внутреннем уровне. А причина, которая способствовала вашему расставанию, навсегда исчезла.

«Шанс есть, но для этого необходимо одно условие. Должна уйти та причина, которая в свое время поспособствовала расставанию пары. К тому же, оба партнера должны измениться внутренне и вырасти. Дело в том, что существует фундаментальный принцип, по которому устроены все люди. Если человек внутренне остался на том же уровне, на котором у него возникла проблема, то при отсутствии изменений и наступления зрелости этого человека, одна и та же проблема будет постоянно повторяться. С другими людьми, в других отношениях, но она снова и снова будет его настигать. Влюбленные могут возобновить отношения, но это должен быть совершенно новый этап в жизни каждого из них. Без прошлых препятствий, которые разрушили отношения. Прерванные отношения строить заново необходимо с четким пониманием того, для чего они каждому партнеру», — говорит психолог.

«В первую очередь, каждому из партнеров необходимо обратить внимание на самого себя. В отношениях мы, как правило, проявляем себя не только с хорошей стороны. По отношению к кому-то мы обязаны развиваться. Большая готовность понимать друг друга, стремление к сотрудничеству друг с другом, взаимное уважение и принятие слабостей партнера — это и есть те самые столпы, на которых держится крепкий долгий союз», — добавила Громова.

Смотрите 20 мая в 10:45 на телеканале «МИР» российскую драму «Однолюбы». Если бы кто-то в 1980 году сказал Яхонтовым и Удальцовым, что очень скоро их семьи свяжет сначала непримиримая вражда, а потом кровное родство, они бы не поверили. В одну и ту же осень счастливые отцы забрали из роддома своих жен, крепко прижимающих к груди крохотные свертки. У Яхонтовых сверток был с розовым бантом — и дочку назвали Машенькой, а голубое одеяльце, в котором сопел щекастый новорожденный малыш, на весь мир сигнализировало о том, что в семье Удальцовых появился сын — Ванечка. Маша и Ванечка много спали, с удовольствием ели, не давали родителям спать по ночам, еще не зная, что невидимые нити судьбы уже прочно связали их жизни. Их жизни — и жизни их пока еще не связанных друг с другом семей.

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