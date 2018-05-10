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Фото: Селена Гомес, Джастин Теру и Пол Радд сходили на дружеский ужин
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Фото: Селена Гомес, Джастин Теру и Пол Радд сходили на дружеский ужин 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Весьма интересное зрелище на днях поджидало папарацци на улицах Нью-Йорка: фотографы сумели застать во время дружеского обеда компанию Селены Гомес, Пола Радда и Джастина Теру.
Троица звезд отправилась пообедать в Вест-Виллидж на Манхэттене после совместного посещения театра. Пола сопровождала его супруга Джули, Джастин Теру этот вечер провел в компании художницы Петры Коллинз, которая, по слухам, для актера больше чем просто приятельница. Селену же, судя по абсолютно счастливому виду певицы, вполне устраивал тот факт, что она в компании друзей находилась без сопровождения.
Селена Гомес и Пол Радд знакомы с 2015 года, когда вместе снимались в фильме «Основные принципы добра». С Петрой Коллинз певица тоже хорошо знакома — они неоднократно работали вместе над разными творческими проектами и близко дружат.
попкорнnews
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