Фото: Селена Гомес, Джастин Теру и Пол Радд сходили на дружеский ужин

Джастина Теру. Весьма интересное зрелище на днях поджидало папарацци на улицах Нью-Йорка: фотографы сумели застать во время дружеского обеда компанию Селены Гомес, Пола Радда

Троица звезд отправилась пообедать в Вест-Виллидж на Манхэттене после совместного посещения театра. Пола сопровождала его супруга Джули, Джастин Теру этот вечер провел в компании художницы Петры Коллинз, которая, по слухам, для актера больше чем просто приятельница. Селену же, судя по абсолютно счастливому виду певицы, вполне устраивал тот факт, что она в компании друзей находилась без сопровождения.

Селена Гомес и Пол Радд знакомы с 2015 года, когда вместе снимались в фильме «Основные принципы добра». С Петрой Коллинз певица тоже хорошо знакома — они неоднократно работали вместе над разными творческими проектами и близко дружат.

попкорнnews