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Леонардо ДиКаприо сфотографировали за ужином с 20-летней возлюбленной и ее матерью
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Леонардо ДиКаприо сфотографировали за ужином с 20-летней возлюбленной и ее матерью 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Леонардо ДиКаприо, который известен своей нелюбовью к публичному выражению чувств, в очередной раз был замечен на свидании со своей новой девушкой, 20-летней моделью Камилой Морроне. Парочку поймали после перед ужином в ресторане Angelini Osteria.
Этот вечер парочка провела не только друг с другом, но и с матерью девушки, Люсилой Сола. Похоже, знакомство с родителями своей пассией Лео выдержал достойно, хотя с отчимом Камилы, актером Аль Пачино, Лео, вероятно, хорошо знаком. Подозрительным кажутся поклонникам актера проявления чувств в этой паре, ведь Камила постоянно обнимает и целует своего бойфренда, а тот, не изменяя себе, держится довольно холодно, что наталкивает на мысль о подставном романе, который вот-вот закончится. попкорнnews
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