«Обратный» сексизм: что это значит

Сложно найти текст о дискриминации женщин, под которым не было хотя бы одного комментария вроде «Мужчин тоже дискриминируют!». Конечно, чаще всего его оставляют сами мужчины. Сами того не зная, они говорят об «обратном» сексизме, которые все чаще становится темой для дискуссии.

Существует ли дискриминация мужчин?

Начнем с самого сложного вопроса: есть ли вообще сексизм в отношении мужчин?

Одно из мнений предполагает, что мужчины не могут быть ущемлены — так как в их руках находится большая часть власти и они относятся к угнетателям. То есть, если какие-то права мужчин нарушаются, то в этом виновата несовершенная система, а не целенаправленная выборка по полу.

Другой взгляд на вопрос говорит о том, что «обратного» сексизма не существует. Просто потому что сексизм — это ущемление по гендерному признаку, для которого не важен пол жертвы. То есть, само понятие «обратного» сексизма излишне, так как обычный сексизм достаточно отражает всю его суть.

Третья сторона признает, что существует негативная дискриминация мужчин — пусть и не в таком объеме, как женщин, но все же. К тому же, вполне возможны ситуации (в России о них, правда, рано говорить), при которых для женщин создаются особые условия — например, квоты при приеме в университет или особые гранты. В какой-то мере это может негативно повлиять на мужчин, даже если намерения были исключительно положительными.

Как проявляется сексизм в отношении мужчин?

«Обратный» сексизм особенно ярко проявляется, когда мужские группы пытаются собраться, чтобы обсудить проблемы мужчин. Несколько лет назад во время «Международного мужского дня» в разных частях света, включая Австралию и Великобританию, феминистские группы пытались помешать собраниям мужчин. Еще раньше первая Международная конференция по проблемам мужчин была вынуждена уйти в подполье и почти отменить запланированное мероприятие из-за опасений безопасности в связи с пожарами и угрозами со стороны радикальных феминисток.

Не забывайте о стандарты красоты. Не только женщинам говорят, что они должны выглядеть как модели. Да, не всем мужчинам приходится слушать критические замечания со стороны окружающих, но в рекламе и медиа им также сложно встретить ролевую модель, которая не выглядела бы как Крис Хэмсворт без футболки.

Эмоциональный и ментальный аспект тоже важен: мальчикам с детства запрещают смотреть на «красивые» вещи и заставляют играть с машинками и конструкторами — даже если они тянутся к куклам и вышиванию. Дальше происходит долгая работа по воспитанию «самца»: мужчины не плачут, ты должен зарабатывать, ухаживать за собой могут только геи. И все это оставляет свой отпечаток и травмирует.

Кстати, наиболее частый аргумент в дискуссиях о дискриминации — «женщинам не нужно идти в армию». Но существует множество стран, в которых служба в армии возможно для обоих полов. К тому же, не женщины определяли, кто может и не может служить в армии — так что это нельзя считать проявлением сексизма.

Аргументы «против»

Женщинам потребовались десятилетия, чтобы получить право голоса. Подумайте об этом. Это означает, что каждый первый закон, и даже самое основание сотен стран, был сделан исключительно без учета интересов женщин. Исторически, то, как работает большинство стран, отражает интересы мужчин. Потому что это проект мужчин, которые до недавнего времени не верили, что женщины имеют право участвовать в общественном процессе.

В результате этого многие из ее институтов управления являются «клубами для мальчиков», которые выступают за мужчин. Хотя эти институты могут дискриминировать мужчин по разным причинам, единственный гендер, который оказывается отстраненным, является женским. Например, в России все еще декриминализировано изнасилование в браке. Это означает, что до сих пор человек может иметь секс без согласия с женой, без каких-либо последствий. Есть и менее заметные эффекты: например, после предложения только женщина носит кольцо и традиционно принимает имя мужчины в браке. Это мелочи напоминают нам о гендерной предвзятости обычных институтов и о том, чего мужчины не испытывают.

Главное — помните, что феминизм — это не об унижении мужчин и не о превращении их в рабов. Феминизм — это борьба за гендерное равенство, при котором не будет существовать ущемления какой-либо из сторон. Поэтому, признание того, что у мужчин тоже существуют проблемы — важный шаг. Даже если эти проблемы не будут стоять под номером один в феминистической повестке.

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