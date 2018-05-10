Экс-жена Алексея Кравченко задолжала крупную сумму новому избраннику

В 2006 году Алексей Кравченко развелся со своей супругой Алисой. Он стал жить в гражданском браке со звездой сериала «Измены» Надеждой Борисовой , а обвенчались они только в 2015 году. Недавно журналисты узнали о том, как сложилась личная жизнь его экс-жены. Она стала искать свою любовь на сайте знакомств после развода и вскоре у нее завязалось теплое общение с жителем Лобни Андреем Казачковым.

Однако для мужчины их знакомство обернулось не лучшим образом. После четырех месяцев виртуального общения они встретились. Вскоре Алиса попросила у него денег. Сначала 300 тысяч рублей она заняла у него якобы для своих детей, так как бывший супруг ей не помогал. По словам Андрея, женщина продолжила занимать у него деньги и он не отказывал ей, так как планировал создать с ней крепкую семью. Но потом Алиса пропала. Спустя время выяснилось, что она уезжала, чтобы лечиться от онкологии. Своему возлюбленному она пообещала возвращать долг по тысяче в месяц.