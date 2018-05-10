Сумасшедшие гости, которые чуть не сорвали свадьбу

Уже давно известно, что сколько свадьбу ни планируй, в самый ответственный момент что-то обязательно пойдет не так да настолько, что вскоре вы превратитесь чуть ли не в мем. Мы собрали ряд забавных историй.

Вот что значит — упиваться счастьем

Пара сняла ресторан на условиях, что алкоголь они будут покупать отдельно и уже на месте оплачивать пробковый сбор. Внезапно алкоголь на столах стал заканчиваться слишком быстро. И тут мать невесты заметила, как один из гостей отправился с бутылкой на выход. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила, что мужчина, решивший, что алкоголь на свадьбе бесплатный, забил им багажник своей машины. Горе-гость был немедленно изгнан с торжества.

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К слову пришлось

Тамада одной из свадебных вечеринок был столь любезен, что решил дать слово всем гостям, желавшим высказаться. На тот момент приглашенные уже успели посетить бар. В итоге старый друг семьи невесты плакал и говорил, как мечтал о том, чтобы эта девушка вышла замуж за его сына, а приятель жениха с энтузиазмом принялся рассказывать, как тот в детстве убивал животных.

«Буду ждать, пока этот брак развалится!»

Курьезная ситуация произошла, когда во время первого танца молодоженов в зал ворвался бывший бойфренд невесты и попытался помешать событию. Гости вывели его под белы рученьки, но он продолжал выкрикивать: «Я буду любить тебя всегда и буду ждать, пока этот брак развалится!». А дальше все и вовсе пошло по хардкору. Через несколько месяцев выяснилось, что супруг девушки оказался мошенником, женился по поддельным документам, был многоженцем и имел судимость. Он скрылся в тот же день, когда раскрылся обман. Сейчас обманутая супруга счастливо вышла замуж и воспитывает троих детей. Ее бывший и впрямь ее дождался.

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Когда невеста просто Бе-э-э-э

Церемония этого бракосочетания проходила в месте поблизости от фермы с козами. Гостям было сложно удержаться от смеха, когда практически все фразы церемонии звучали примерно так: «Согласны ли вы Бе-э-э-э взять в жены Бе-э-э-э…», «Объявляю вас мужем Бе-э-э-э и женой Бе-э-э-э», «Можете поцеловать невесту Бе-э-э-э».

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Бой ангела и шафера

Иногда свадьбы бывают очень травмоопасными. Так, тяжело пришлось шаферу, когда прямо во время церемонии ангелоподобный мальчик, который должен был подавать подушечку с кольцами, начал внезапно бить его в промежность. И так несколько раз.

Не вино-ватая я

Один муж рассказал, как на свадьбе им с женой подарили бутылку очень дорого вина. Но кузина мужчины, уже изрядно поднабравшаяся на тот момент, решила, что его непременно должна выпить именно она. В итоге бутылку она не удержала, и дорогой алкоголь весь оказался на платье невесты.

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А невеста кто?

Кузина одной из невест умудрилась не только прийти на свадьбу в белом платье, но и прямо перед тем, как молодожены должны были появиться перед гостями, остановила их для совместного фото, после чего бесцеремонно вошла в своем белоснежном наряде вместе с новоиспеченными супругами.

А нынче погляди в окно…

Из личного опыта. На свадьбе двоюродного брата. Бабушка невесты встает и, очевидно, желая «набить цену» внучке, на полном серьезе говорит: