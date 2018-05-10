Ещё
«Буду ждать, пока этот брак развалится!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сумасшедшие гости, которые чуть не сорвали свадьбу 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма «Горько - 2»
Уже давно известно, что сколько свадьбу ни планируй, в самый ответственный момент что-то обязательно пойдет не так да настолько, что вскоре вы превратитесь чуть ли не в мем. Мы собрали ряд забавных историй.

Вот что значит — упиваться счастьем

Пара сняла ресторан на условиях, что алкоголь они будут покупать отдельно и уже на месте оплачивать пробковый сбор. Внезапно алкоголь на столах стал заканчиваться слишком быстро. И тут мать невесты заметила, как один из гостей отправился с бутылкой на выход. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила, что мужчина, решивший, что алкоголь на свадьбе бесплатный, забил им багажник своей машины. Горе-гость был немедленно изгнан с торжества.
Giphy.com

К слову пришлось

Тамада одной из свадебных вечеринок был столь любезен, что решил дать слово всем гостям, желавшим высказаться. На тот момент приглашенные уже успели посетить бар. В итоге старый друг семьи невесты плакал и говорил, как мечтал о том, чтобы эта девушка вышла замуж за его сына, а приятель жениха с энтузиазмом принялся рассказывать, как тот в детстве убивал животных.

«Буду ждать, пока этот брак развалится!»

Курьезная ситуация произошла, когда во время первого танца молодоженов в зал ворвался бывший бойфренд невесты и попытался помешать событию. Гости вывели его под белы рученьки, но он продолжал выкрикивать: «Я буду любить тебя всегда и буду ждать, пока этот брак развалится!». А дальше все и вовсе пошло по хардкору. Через несколько месяцев выяснилось, что супруг девушки оказался мошенником, женился по поддельным документам, был многоженцем и имел судимость. Он скрылся в тот же день, когда раскрылся обман. Сейчас обманутая супруга счастливо вышла замуж и воспитывает троих детей. Ее бывший и впрямь ее дождался.
Giphy.com

Когда невеста просто Бе-э-э-э

Церемония этого бракосочетания проходила в месте поблизости от фермы с козами. Гостям было сложно удержаться от смеха, когда практически все фразы церемонии звучали примерно так: «Согласны ли вы Бе-э-э-э взять в жены Бе-э-э-э…», «Объявляю вас мужем Бе-э-э-э и женой Бе-э-э-э», «Можете поцеловать невесту Бе-э-э-э».
Giphy.com

Бой ангела и шафера

Иногда свадьбы бывают очень травмоопасными. Так, тяжело пришлось шаферу, когда прямо во время церемонии ангелоподобный мальчик, который должен был подавать подушечку с кольцами, начал внезапно бить его в промежность. И так несколько раз.

Не вино-ватая я

Один муж рассказал, как на свадьбе им с женой подарили бутылку очень дорого вина. Но кузина мужчины, уже изрядно поднабравшаяся на тот момент, решила, что его непременно должна выпить именно она. В итоге бутылку она не удержала, и дорогой алкоголь весь оказался на платье невесты.
Giphy.com

А невеста кто?

Кузина одной из невест умудрилась не только прийти на свадьбу в белом платье, но и прямо перед тем, как молодожены должны были появиться перед гостями, остановила их для совместного фото, после чего бесцеремонно вошла в своем белоснежном наряде вместе с новоиспеченными супругами.

А нынче погляди в окно…

Из личного опыта. На свадьбе двоюродного брата. Бабушка невесты встает и, очевидно, желая «набить цену» внучке, на полном серьезе говорит:
«Много парней караулили Таню под окнами, многих она пускала, но вот только Миша остался надолго».
Женский форум6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы песни, которые слушают психопаты4
Модель показала, как алкоголь разрушает тело3
71-летняя Васильева в бикини поразила поклонников36
Богачи тратят деньги на ужасающую пластику1
Голые и смешные: экстремальные наряды в Каннах10
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
12:06
Богачи тратят деньги на ужасающую пластику
Красота
03:09
Марина Влади продаёт память о Высоцком
Звёзды
00:35
Алсу: от Лолиты до многодетной матери
Звёзды
01:00
Бузова пожаловалась на женские проблемы
Звёзды
04:04
Названы песни, которые слушают психопаты
Здоровье
00:59
У Дженнифер Лопес исчезла грудь
Звёзды
05:47
Как магазины обманывают покупателей
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение