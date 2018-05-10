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СМИ: у Эммы Стоун роман с бывшим мужем Дженнифер Энистон
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СМИ: у Эммы Стоун роман с бывшим мужем Дженнифер Энистон 

Лиза 2 часа назад
Фото: Лиза
Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»СМИ: у Эммы Стоун роман с бывшим мужем Дженнифер ЭнистонДжастина Теру (46) то и дело видят с новыми пассиями. Совсем недавно бывшему мужу Дженнифер Энистон приписывали роман с 25-летней моделью и художницей Петрой Коллинз, их нередко видели вместе. Но судя по всему интрижка сошла на нет. Ведь на днях актера заметили в компании Эммы Стоун (29) — на костюмированном балу Met Gala в Нью-Йорке. Джастин явно веселил рыжеволосую любимицу Вуди Аллена — актриса заливисто смеялась и была в приподнятом настроении. И самое главное, коллеги по цеху вместе уехали с вечеринки — папарацци засняли Стоун в машине Теру. А еще ранее их уже видели вместе гуляющими по Манхэттену. Увидев папарацци, парочка скрылась в одном из ресторанов.
На все вопросы журналистов актеры хохочут и уверяют всех, что они просто друзья. Что ж, так начинался не один роман в Голливуде! Остается лишь следить за развитием событий.
Напомним, Эмма Стоун долгое время встречалась с Эндрю Гарфилдом. Молодые люди даже были помолвлены и готовились к свадьбе, но затем актриса разорвала отношения. Гарфилд пытался возобновить их, но безуспешно.
А тем временем Миранда Керр родила второго сына.
Публикация от @justintheroux 23 Сен 2017 в 2:48 PDT  Публикация от Emma Stone (@emmastone_official_) 13 Фев 2017 в 5:10 PST
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