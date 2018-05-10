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Образцовая пара: Дональд и Мелания Трамп публично продемонстрировали нежные чувства
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Образцовая пара: Дональд и Мелания Трамп публично продемонстрировали нежные чувства 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Как известно, Дональд Трамп был женат на Иване Зельничковой, которая подарила ему детей: Дональда-младшего, Иванку и Эрика. Также у него были отношения с актрисой Марлой Мейплз, которая родила от него дочь Тиффани. Но уже четырнадцать лет президент США живет в счастливом браке с Меланией Трамп. У них есть общий ребенок: сын Бэррон Уильям. Вчера супруги вместе приняли участие в праздновании Дня признательности матерям и женам военнослужащих в США.
На мероприятии Трамп выступил с речью, а в это время рядом с ним стояла Мелания. Она была облачена в темно-синее платье-пиджак с широким поясом. Президент и его возлюбленная находились в приподнятом настроении и не стеснялись показывать на публике нежные чувства друг к другу. Когда Дональд закончил свою речь, то поцеловал свою супругу в щеку. Позже они покинули Белый дом и отправились на авиабазу Эндрюс, чтобы поприветствовать освобожденных из Северной Кореи американских граждан.
Трамп выступил с речью / фото: globallook.com  На этот раз первая леди США появилась в сером брючном костюме клеточку, а ее муж не стал менять ни синий костюм, ни галстук в полосочку. Своего супруга Мелания крепко держала за руку, пока они шли к самолету. Таким образом пара в очередной раз дала понять, что в их браке царят понимание и гармония. Напомним, что недавно супруга президента Франции посочувствовала жене Дональда, так как ей почти ничего не разрешают. По ее словам, из-за этого Мелания и кажется холодной и неэмоциональной. Бриджит Макрон рассказала, что в приватной обстановке она очаровательна, умна и очень открыта.
Трамп с женой на аэродроме / фото: globallook.com  Мелания Трамп сопровождает мужа / фото: globallook.com
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