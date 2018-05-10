«Точно беременна»: в сети обсуждают пополнение в семье рэпера

По мнению подписчиков, девушка заметно прибавила вес.

Пользователи Instagram обсуждают пополнение в семье одного из самых популярных рэперов ST. По мнению подписчиков его жены Ассоль, парочка ждет малыша. На такие мысли девушек навели фотографии звезды в купальнике: девушка отдыхает в Турции.

Самое интересное, что животик у Ассоль в идеальном состоянии! Но беременность ее подписчицы увидели в щеках и бедрах.

«Заметно набрала. Точно беременна», «У вас очень красивая семья. Вы снова беременны?», «Щеки опухли, с чего бы?». Несмотря на то, что обычно Ассоль с радостью общается со своими подписчиками и отвечает на вопросы в комментариях, предположения о пополнении девушка пока предпочла игнорировать.

Ассоль сейчас…

… и Ассоль в конце прошлого года

Ассоль Васильева и Александр Степанов , известный как рэпер ST, женаты с 2015 года. У пары есть дочка. Но девушка не раз рассказывала, что хочет большую семью и мечтает родить мужу троих детей.

«Я хочу дочек, потому что я знаю, как их надо воспитывать. А вот Саша мечтает о сыне».

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