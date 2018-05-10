Свадьба без жениха: как двум женщинам удалось всех обмануть

На дворе стоял 1901 год. Священник в церкви св. Хорхе на северо-западе Испании, в городе А-Коруньа, ни о чем не догадался. Может, посетовал, что жених еще совсем юн и безус, а может, и вовсе не обратил внимания — сколько у него таких парочек за день проходит! Не понял священник и того, что жених по имени Марио на самом деле был женщиной.

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Союз между Элизой и Марселой остается единственным известным однополым браком во всей истории испанской католической церкви . Правда, слабость победы была скоротечна, а остаток жизни влюбленные вынуждены были провести в бегах, скрываясь от наказания за свое преступление.

Больше чем дружба

Девушки встретились в педагогическом колледже в А-Корунья, где обучали учителей начальных классов. Они сразу обратили друг на друга внимание и стали близкими подругами, а вскоре их дружба переросла в нечто большее.

Обеспокоенные странной связью своей дочери и боясь скандала, родители Марселы отправили ее в Мадрид. Но время шло, а привязанность девушек друг к другу не ослабевала. И когда Марсела вернулась домой после обучения, она устроилась старшей учительницей в деревню Кало, недалеко от А-Коруньи, где уже преподавала Элиза. В конце концов влюбленные стали жить в Кало у Марселы.

Никто уже не мог им помешать.

Впрочем, не все было безоблачно — по мнению Нарцисо де Габриэль, автора книги о паре, девушки нередко спорили между собой, а позже Марсела будто бы забеременела. Имя отца узнать не удалось.

Рождение Марио

В 1901 году Элиза примерила на себя мужской образ: она постригла волосы, надела костюм и полностью перевоплотилась в Марио. Марио, кстати, был реальным человеком — ее кузеном, который погиб при кораблекрушении. Элиза сочинила себе «легенду», тщательно проработав каждую деталь. Будто бы Марио вырос в Лондоне, у отца-атеиста.

Услышав об этом, отец Кортьелла, приходской священник в церкви св. Хорхе, крестил Марио 26 мая 1901 году. А 8 июня того же года Элиза и Марсела поженились. Свадебная церемония была короткой и скромной, но женщины были счастливы. Свою «первую брачную ночь» молодые провели в меблированным пансионе.

Побег

Счастье молодоженов было недолгим. Соседи быстро донесли властям, что произошло на самом деле, и вскоре газеты раструбили о «свадьбе без жениха» на всю Испанию. Девушки потеряли работу, с ними никто не хотел заговаривать, и у полиции на руках был орден на их арест.

Не став дожидаться полиции, пара бежала сначала в Португалию, а позже — в Аргентину (в 1902 году). Дальше их след почти теряется. Известно, что перед тем как покинуть Порто по требованию властей, которые требовали их экстрадиции, Марсела родила дочь.

В Буэнос-Айресе Элиза взяла имя Марии, а Марсела — Кармен. Элиза вышла замуж за некоего Кристиана Херсена, который был старше ее на 24 года. Вероятно, таким образом она пыталась поправить их финансовое положение, но консумировать брак и вступать с ним в интимные отношения Элиза отказалась, после чего возмущенный Кристиан потребовал аннулирования брака. Впрочем, суд не нашел для этого достаточно причин. После 1904 года никто не знает, что происходило с девушками.

Значение и последствия

Запись о браке между Марио и Марселой до сих пор хранится в церковных книгах — их женитьба не была аннулирована, а брак не был расторгнут. Поэтому он и считается первым зафиксированным однополым браком в Испании. Впрочем, однополые союзы случались и раньше. Например, в 1061 году двое мужчин Педро Диаз и Муньо Вандилаз заключили брак в галисийском муниципалитете в маленькой часовне. История не сохранила сведений, знал ли священник о настоящем поле Педро и Муньо.

Что бы ни происходило между Марселой и Элизой, они отважились на очень серьезный шаг — зная, что подвергнутся изоляции и насмешкам, зная, что все двери перед ними будут закрыты.

Однополые браки были легализованы в Испании в 2005 году, а первый официальный брак был заключен 11 июля 2005 года в Мадриде между Эмилио Менендесом и Карлосом Батурином, которые до этого жили вместе более тридцати лет. Брак же между женщинами был заключен на 11 дней позже, в Барселоне.

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