Отчего распадаются даже счастливые пары

Полина Щеглова, колумнист

Когда чьи-то долгоиграющие и счастливые с виду отношения у вас на глазах подходят к концу, так и хочется полностью разувериться в том, что любовь вообще существует. Спешим вас расстроить: даже в идеальных с первого взгляда союзах имеют место измены, предательства и безразличие. В чем же причина? Что заставляет людей рушить создаваемую годами гармонию в доме и уходить от человека, с которым они нашли общий язык? Или пускаться искать приключения на стороне, когда дома ждет тепло и уют?

Один партнер считает измену предательством, другой — «перезагрузкой» отношений

Начнем с того, что не все считают моногамию единственно верной идеологией для построения союзов. Мы знаем много примеров из природы и не перестаем спрашивать себя: окей, если моногамия и является самым правильным решением для человечества, то почему мы все равно изменяем нашим партнерам вот уже на протяжении тысячелетий? Бельгийский психотерапевт и автор книг про измену Эстер Перел сравнивает интрижку с неким адреналиновым скачком: в отношения на стороне погружаются с той же целью, с какой прыгают с парашюта или пускаются покорять волны, — почувствовать на секунду этот страх близости смерти и драйв от опасности самого маневра, а потом снова вернуться на сушу и ощутить себя живым еще сильней.

Один партнер неожиданно ощущает жажду перемен, а другого все вполне устраивает

Кнопка под названием «Хочу резко поменять свою жизнь» может включиться и в 18, и в 35, и в 48 лет, а катализатором, как правило, становятся изменения во внешней среде: переезд, карьерные перипетии, знакомство с новыми людьми. При лучшем стечении обстоятельств партнер решит поговорить со своей половинкой и обсудить происходящее, а в худшем случае просто почувствует, что задыхается в рутине одинаковых дней с одним и тем же человеком, и захочет ретироваться быстро и без объяснений. С древних времен в нас борется стремление к оседлости с инстинктом новизны и приключений, и последний вовсе не располагает к длительным отношениям.

Сексуальная жизнь сходит на нет, и одного из партнеров это совершенно не смущает

Как результат, слишком мало секса или же вообще его полное отсутствие. Один партнер даже найдет в этом позитивные черты и наконец-то выспится, а другой будет скрывать свое недовольство до тех пор, пока дело не дойдет до конфликта. Со временем страсть пропадает, но не все реагируют на ее уход одинаково: кто-то решается обратиться за помощью специалиста, изучить ассортимент секс-игрушек или снова начать приглашать партнера на свидание, чтобы разжечь огонь, а для кого-то секс никогда не был такой уж важной частью отношений, и от этого они и не особо горюют о его уходе. Но с природой (кстати, как с женской, так и мужской, потому что доказано, что женщины после 35 лет получают от секса больше удовольствия, чем в 20!) и с собственными желаниями не поспоришь, и приходится искать потерянное на стороне.

Один партнер находит комфорт в одиночестве, а другой продолжает настаивать на тесном союзе

Сейчас мы живем во времена, когда одиночество возводится в культ не меньше, чем стандартная патриархальная семья с одним или двумя детьми. А все дело в том, что есть процессы, которые остановить уже невозможно: по статистике, в ближайшие два десятилетия в самых крупных странах Европы лишь одна женщина из двух будет иметь ребенка. А что произойдет с другой? Она тоже вряд ли будет жаловаться на жизнь и потратит время на учебу, эксперименты в сексе, путешествия или веселые тусовки с подружками («Секс в большом городе» еще несколько лет назад давал тому примеры). Если раньше одиночек все осуждали, им пытались подыскать пару, чтобы они не «грустили», то скоро мы будем наблюдать обратную картину: одиночки будут подначивать «занятых» друзей сделать перерыв в отношениях, потусоваться, посвятить время себе и отодвинуть пополнение в семье еще на несколько лет вперед или вообще попробовать что-нибудь новенькое.

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