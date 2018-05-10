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Психологи назвали тип женщин, в которых влюбляется большинство мужчин
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Психологи назвали тип женщин, в которых влюбляется большинство мужчин 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Если женщине присуща определенная черта, она легко влюбляет в себя мужчин, выяснили зарубежные специалисты. Должна быть в женщине какая-то загадка, но, похоже, что ученые ее все-таки разгадали. Психологи определили ту саму заветную женскую черту, в обладательниц которой влюбляются очень мужчины, передает РЕН ТВ. В очередной раз исследователи отметили, что идеальные параметры внешности волнуют мужчин не так, как это можно представить. По большому счету представителям сильного пола, которые намерены обзавестись второй половиной, не нужно наличие большой груди или изысканного маникюра. По словам специалистов, на самом деле мужчины влюбляются в счастье и тяготеют к женщинам, общение с которыми позволяет ощутить это чувство.
«Каждый человек, выбирая партнера, думает о собственном благополучии. Глядя на того, кто выглядит счастливым, человек на подсознательном уровне приходит к выводу, что рядом с таким человеком будет очень комфортно», — констатировали психологи.
Иными словами, наибольшим мужским вниманием пользуются женщины, которые производят впечатление благополучных и довольных жизнью. Не оригинально, но факт. Показательно, что до этого исследователями была обнаружена необычная закономерность: оказалось, что разведение домашних растений способствует замужеству у женщин. Ученые выяснили, что женщины с комнатными цветами чаще были замужними, чем те, у кого не было подобного хобби. Комментируя такую особенность, психологи отметили, что способность заботиться о цветах может быть знаком того, что женщина склонна заботиться в общем о тех, кто рядом, — а для мужчин, ищущих жен, это немаловажно. Ранее МедикФорум писал о том, что психологи считают важным условием для успешного замужества.
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