Жена Харви Ванштейна впервые высказалась о нашумевших секс-скандалах

Актриса и основательница модного бренда Marchesa Джорджина Чапман больше не может молчать. Жена Харви Вайнштейна , которая подала на развод после разгоревшегося вокруг него секс-скандала, наконец-то рассказала о том, что ей пришлось пережить. Джорджина дала интервью журналу Vogue.

Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман

Говоря о последствиях скандала, Чапман призналась, что ей сложно было появиться перед публикой.

— Я была так унижена и так сломлена, и я не думаю, что это было уместно… Я думала, кто я такая, разве я могу выступать на фоне того, что происходило? На днях я поднималась по лестнице и остановилась, как будто весь воздух выбили из легких, — говорит Чапман.

По словам актрисы, она до сих пор не может прийти в себя, то испытывая ярость и замешательство, то отказываясь наотрез верить в случившееся.

Джорджина Чапман

Джорджина поделилась переживаниями о своих детях в связи с нашумевшей историей.

Иногда я просто плачу из-за своих детей. Какой будет их жизнь? Что люди будут говорить? Ведь они любят своего отца. Реально любят. Я не смогу этого вынести, — сказала модельер.

Чапман утверждает, что никогда не знала о том, что делал её муж.

Джорджина Чапман

Напомним, что Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман поженились в 2007 году. После 10 лет брака Чапман решила разорвать отношения.