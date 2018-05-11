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«Наташа гуляла, вот правда»: экс-свекровь раскрыла темное прошлое Натальи Краско
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«Наташа гуляла, вот правда»: экс-свекровь раскрыла темное прошлое Натальи Краско 

Passion.ru 48 минут назад
Фото: Passion.ru
Для Натальи Шевель свадьба с Иваном Ивановичем Краско была второй. Первый раз она вышла замуж в 19 лет за Романа Шевеля. Но через три года пара распалась, несмотря на венчание. Мама бывшего супруга девушки пришла в студию шоу «Пусть говорят», чтобы рассказать о причинах разрыва отношений ее сына и невестки.
«Измена Натальи. Наташа стала гулять, это правда», — заявила женщина, и гости в студии ахнули. Экс-свекровь добавила, что девушка всего лишь воспользовалась возможностью Романа перевезти ее из Севастополя в Санкт-Петербург.
Наталья попыталась оправдаться, но только погрузилась в воспоминания о своем первом браке: «Я помню этот брак каждый день. Сказать, что это безумное счастье, когда мы жили в одной комнате? Там стоял один диван, второй диван, стол и стенка. И вы, Татьяна Геннадьевна, говорили, что я уродка даже со спины, якобы где он ее взял…».
В итоге женщины осыпали друг друга оскорблениями и не пришли к общему мнению. Что об этом думает Иван Краско, пока неизвестно.
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press, Instagram
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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