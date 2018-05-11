10 секретных приемов для хорошего орального секса

Не прячьтесь под одеялом Это вообще самая распространенная женская ошибка — прятаться под одеялом. Мужчине такой секс неинтересен, и он, закрывая глаза, погружается в свои фантазии, а вы превращаетесь просто в функцию. Уберите волосы от лица Еще одна из часто совершаемых ошибок — это распускать волосы во время оральных ласк. Да, волосы в сексе смотрятся очень эффектно, но фелляции они мешают. Нет, мужчина в такие моменты не стремится насладиться глубиной женских глаз. Просто из-за волос он не может разглядеть, как вы благоговеете перед его членом. Отрепетируйте позу перед зеркалом Сексом, кстати, тоже можно заниматься перед зеркалом — чтобы мужчина видел картинку целиком. Если женщина «сворачивается в клубок», то своим телом она транслирует мужчине свою неуверенность в сексуальном процессе и в себе как в женщине. Девушки, не стесняйтесь себя, даже если у вас где-то что-то неидеально. Мужчины в сексе видят весь образ в целом. А выгодная поза может помочь вам усилить визуальный эффект. Рассчитывайте на благодарность Причем рассчитывайте заранее — так, чтобы когда мужчина захочет ее проявить, у него не возникло бы затруднений. Когда мужчине хорошо, то он хочет доставить своей женщине радость. Руками, губами — это не так важно. Поэтому выбирая позу, предпочтите тот ракурс, который позволит возлюбленному дотянуться до ваших эрогенных зон. Добавьте звук Звуки имеют очень большое значение в сексе. Они служат для партнера сигналами, что нам нравится с ним «этим» заниматься. Звуки должны быть разнообразными: стоны, всхлипывания, причмокивания… Привычка издавать звук, когда нам что-то нравится, уходит своими корнями в младенчество. Помните, как мамы учат есть с ложечки своих детей? А все привычки, которые основаны в детстве, имеют большую силу и остаются с нами на всю жизнь. Не бойтесь переигрывать Всем своим лицом и всем своим телом демонстрируйте мужчине, что вам нравится делать ему минет. Очень хороши показные техники: когда членом похлопываешь по языку или головка пениса выходит из-за щеки. Да-да, как в порнофильме, который он когда-то смотрел. Для уверенности в себе мужчине необходимы в постели хотя бы элементы фильмов для взрослых. Меняйте техники Распространенная ошибка среди малоопытных женщин — одной техникой пытаться довести мужчину до оргазма. Рецепторы через несколько секунд привыкают к однообразию прикосновений, и мозг перестает чувствовать. Наращивайте скорость Чтобы во время орального секса привести мужчину к счастливому финалу прежде, чем у вас занемеет шея, надо не только скорость не снижать, а еще и в процессе ее увеличивать. Составьте план Спонтанность в оральном сексе — это плохая идея. Мужчины и в обычной жизни не любят сюрпризов, а тут сюрпризы связаны с его членом. Не зная, чего от вас ожидать, мужчина будет весь процесс в напряжении. Поэтому когда комбинируете несколько техник, то придерживайтесь определенного счета: 5 секунд одна + 5 секунд другая + 5 секунд третья — и на новый круг Акцентируйтесь на головке Это главный секрет отличного минета. У мужчины на головке находятся рецепторы, которые в процессе секса дают сигнал, что член вошел на максимум. А если такой сигнал не поступает в мозг, то у мужчины не наступает оргазм. Поэтому применяя любую оральную технику, делайте так, чтобы головка члена всегда прикасалась к чему-то (щека, язык, небо, горловая стенка, язык). Фото: Shutterstock