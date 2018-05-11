Каким мужчины видят идеальный оральный секс

Итак, с самых первых строк мы обращаемся к девушкам, которые пренебрегают регулярной практикой орального секса, совершая тем самым роковую ошибку. Если мужчина не покинет такие отношения, то как минимум найдет умелую куртизанку на стороне и будет наслаждаться всеми радостями, которые может подарить ему главная эрогенная зона, то есть член. Возможно, твое стремление развиваться в этом направлении появится, когда ты узнаешь, что оральные ласки — это не только мужское счастье, но и женское. В умелых губах минет превращается в незаменимое оружие. По мере того как член твердеет, мужчина становится все мягче и мягче. Главное — перед тем как он достигнет разрядки, успеть задать сакраментальный вопрос: ну мы ведь купим мне котенка? И тогда его «ДА! ДА! ДА!», записанное на диктофон, будет неопровержимым доказательством согласия в зоомагазине.

А что делает с мужчиной предвкушение минета? Да просто золото, а не мужик. Ребенка укладывает спать без твоего участия, в доме чисто, уютно — просто чудеса какие-то. Главное — помнить, что если пообещала, то в одном случае из трех надо обязательно сделать, а то вдруг перестанет верить… Хотя, как показывает практика, мужики еще наивнее женщин — верят каждый раз.

Также минет является лучшим способом заставить мужчину забыть все, что ты натворила за прошедший временной период, причем спектр забываемых поступков бесконечен: от задержки на работе до задержки месячных.

Но это, конечно, не главное… В первую очередь стоит учитывать, что оральный секс — это основной параметр, по которому мужчина оценивает женщину в постели. Просто по их логике так получается, что женщина, которая самозабвенно ласкает та-а-ам, не может быть бревном в классическом сексе. Ибо минет — квинтэссенция всей женской сексуальности, направленная на удовлетворение мужчины.

Роман, 36 лет, музыкант:

«Просто поймите: член — это для нас святое, а у вас, девочки, там зубы, ага, и мужик, поручая вашему рту свой инструмент, фактически совершает акт безмерного доверия, и его надо оправдать. Вообще, женщина, которая всегда готова опуститься ниже пояса, приобретает в глазах мужчины гораздо больший статус и вес. Согласитесь, момент очень серьезный, отсюда следует еще одна непреложная истина: нельзя делать минет плохо! Это категорическое нет-нет-нет!

Минет должен быть шикарным, прекрасным, замечательным, а не банальным. Это должно быть таинство, доступное только вам. Мужчина должен четко осознавать, что только ты сможешь доставить удовольствие так, как нравится именно ему. И главное в этом — не стесняться. Конечно, мы все гениальны и великолепны, но мужской член, как отпечатки пальцев, вещь сугубо индивидуальная, и его реакция на твои ласки может быть совершенно непредсказуемая. Поэтому, если не уверена в том, что делаешь все правильно, лучше спроси!

Попроси партнера помочь, пусть он подскажет ритм, который ему больше нравится, пусть оценит движения языка и губ, в конце концов, пусть тыкнет пальцем в то место, где ему будет наиболее приятно. В этом нет ничего предосудительного, наоборот, мужчина в полной мере оценит твое стремление доставить ему удовольствие».

Вадим, 29 лет, врач:

«В том случае, если ты ни разу не ублажала своего мужчину орально, для начала сделай это как можешь — обычный примитивный минет. Ему будет достаточно, чтобы испытать массу удовольствий и удивиться. Когда он отойдет от шока, переходи к экспериментам: уделяй внимание яичкам, бери их в рот, проводи языком по внутренним бедрам, не прикасаясь губами, гуляй им по головке члена, проводи по стволу снизу вверх. А оценку твоим действиям дадут ахи-вздохи, движения навстречу. Твоя задача — фиксировать эти сигналы и запоминать, какие действия его больше возбуждают».

Михаил, 30 лет, предприниматель:

«Минет хорош предвкушением. Когда сидишь на работе и представляешь, как придешь домой и жена бросится тебя ублажать. В самом процессе нет ничего сверхъестественного. Разве что думаешь: раз она это делает, значит, любит, хочет доставить удовольствие. Это приятно. Для меня отличный минет — это когда легко и быстро достигаешь разрядки. Встречается, кстати, довольно редко».

Александр, 28 лет, менеджер:

«Я посоветовал бы всем девушкам посидеть на форумах, так сказать, углубиться в данный вопрос, если совсем уж опыта нет. Да и в противном случае важно не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствовать навыки, чтобы минет не приелся. Выделяю несколько основных правил оральных ласк: больше смазки, меньше стеснения. Пусть будут стоны, причмокивания, да и сама старайся сексуально двигаться, принять красивую позу. Часто сталкиваюсь с мнением, будто во время самого процесса ни в коем случае нельзя смотреть на мужчину. Ну, пялиться не переставая, может, и не стоит, но поглядывать периодически очень даже нужно. Лично меня это страшно заводит.

И помни: любому мужчине важно видеть и чувствовать, что женщина делает минет с наслаждением, любая брезгливость будет заметна, поэтому если у кого-то с этим проблемы, их лучше решить еще на берегу».