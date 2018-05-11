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Рассказ британки о жизни с четырьмя мужчинами шокировал телезрителей
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Рассказ британки о жизни с четырьмя мужчинами шокировал телезрителей 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Жительница английского Манчестера Мэри Крэмптон (Mary Crumpton) рассказала в эфире утреннего телешоу канала ITV о том, как совмещает в своей личной жизни контакты с четырьмя мужчинами — мужем, женихом и двумя бойфрендами. Ее любвеобильность привела в ужас как ведущих, так и телезрителей, сообщает таблоид Mirror.
Со слов Крэмптон, она ничего не знала о полиамории, пока не увидела в общественном заведении женщину, окруженную многочисленными партнерами. Этот случай заставил ее задуматься о подобной концепции построения собственной личной жизни. «Думаю, я обнаружила, что была из тех, кто по-настоящему влюбился в более чем одного человека одновременно, — полагаю, у многих был такой опыт», — заявила она.
Свои романтические ощущения Крэмптон сравнивает с родительской любовью к нескольким детям, которая разделяется на всех поровну. Такие отношения она называет нормальными: по ее мнению, у нее все, как у всех, но только не с одним человеком. При этом женщина готова к тому, что у всех четверых мужчин будут другие «жены», помимо нее.
Ведущие шоу This Morning Филлип Шофилд (Phillip Schofield) и Холли Уиллоуби (Holly Willoughby) были удивлены подобной смелостью. Уиллоуби предположила, что влюбленность Крэмптон зиждется на сексе, однако женщина объявила себя «старомодной»: по ее мнению, интим с четырьмя мужчинами, которых ты знаешь, намного лучше случайных связей.
Пользователи соцсетей живо отреагировали на рассказ Крэмптон. По мнению большинства комментаторов, заявления о жизни с несколькими «мужьями» несовместимы с заявлениями о мнимом целомудрии. «Я довольно старомодна, спросите моих мужа, жениха и двух бойфрендов», — иронизировала одна из телезрительниц в своем Twitter-аккаунте. «У меня муж, жених и пара парней, — а затем продолжает словами о старомодности», — заметила другая, сопроводив пост смеющимися смайлами.
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