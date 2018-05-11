Алтайская семья отметила 71 годовщину свадьбы

Семья Лариных из Смоленского района Алтайского края отметила 71 годовщину свадьбы. Николай Иннокентьевич и Мария Степановна поженились в 1947 году, сейчас у них большая семья: дети, внуки, правнуки.

Николай Ларин — ветеран Великой Отечественой войны, воевал на Западном Ленинградском, 1-ом и 2-ом Украинском фронтах, участник Курской битвы и обороны Ленинграда. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями Жукова, «За боевые заслуги» и рядом юбилейных медалей.

До и после войны Николай Ларин работал школьным учителем. Его супруга тоже связала свою профессиональную судьбу с детьми, она работала воспитателем.