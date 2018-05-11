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Алтайская семья отметила 71 годовщину свадьбы
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Алтайская семья отметила 71 годовщину свадьбы 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Семья Лариных из Смоленского района Алтайского края отметила 71 годовщину свадьбы. Николай Иннокентьевич и Мария Степановна поженились в 1947 году, сейчас у них большая семья: дети, внуки, правнуки.
Николай Ларин — ветеран Великой Отечественой войны, воевал на Западном Ленинградском, 1-ом и 2-ом Украинском фронтах, участник Курской битвы и обороны Ленинграда. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями Жукова, «За боевые заслуги» и рядом юбилейных медалей.
До и после войны Николай Ларин работал школьным учителем. Его супруга тоже связала свою профессиональную судьбу с детьми, она работала воспитателем.
«Семья Лариных достойна восхищения. Супруги пользуются большим уважением, служат примером семейных ценностей. Они чувствуют и понимают друг друга с полуслова, им по-прежнему интересно вместе. Супруги по сей день сохранили теплоту и нежность друг к другу», — рассказывают в Минюсте Алтайского края.
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