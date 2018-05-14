Как разрушают отношения разные знаки зодиака

Все мы ошибаемся. И иногда делаем это под влиянием звезд.

Овен

Овны — любящие и нежные партнеры. Их минус в том, что они требуют от любимого человека постоянной отдачи и готовы проверять чувства в режиме нон-стоп. Им часто кажется, что их недостаточно сильно любят, так что, если вы решили связать свою жизнь с Овном, убедитесь, что окружаете его достаточным количеством внимания.

Телец

Тельцы — те еще домоседы. Они любят стабильность и не слишком позитивно относятся к переменам, особенно внезапным. Их умение создать в доме уют многих подкупает, но случается такое, что партнеру Тельца быстро становится с ним скучно. Если вы хотите постоянного шоу и жизни на вулкане, вам лучше поискать партнера другого знака.

Близнецы

Представители этого знака не слишком надежны в отношениях: они могут легко изменить, особенно, если поссорились с партнером. Кроме того, не всем и не всегда удается понять, что у Близнецов на уме: если их чувства ранили, они умеют выстроить стену, достойную средневекового замка. И попробуйте ее разрушить!

Рак

Раки — натуры романтичные и увлекающиеся. Иногда даже слишком: представители этого знака часто становятся слишком «душными» в отношениях. Готовьтесь к тому, что будете получать 20 сообщений в час с вопросом о том, что вы делаете, где и с кем. Слишком цените свою свободу? — Обходите Раков стороной.

Лев

Даже если Льву очень плохо, он не станет просить о помощи. Особенно тех, кого он любит и уважает. Упрямство и желание бороться со своими демонами в гордом одиночестве не всегда дают положительный результат. Иногда партнер Льва понимает: что-то пошло не так, но понять, что именно, бывает очень непросто. Догадывайтесь сами и не надейтесь, что этот упрямец вам поможет. Успехов!

Дева

Девы любят точность. Это делает их идеальными друзьями, а вот в качестве партнеров представители этого знака могут утомлять своей скрупулезностью. Даже не вздумайте разбрасывать вещи по квартире, если в вашем доме поселилась Дева! И не навязывайте ей свои правила игры: они этого очень не любят.

Весы

Весы любят баланс и не любят делать выбор. Им правда может быть сложно решить, куда пойти на свидание или что приготовить на ужин. Кроме того, они терпеть не могут принимать серьезные решения: если захотите связать свою судьбу с Весами, будьте готовы к тому, что определяться с местом для свадебной церемонии вы будете долго и мучительно.

Скорпион

Если Скорпион влюбляется, он отдает партнеру всего себя. Важное слово здесь — «если». Скорпионы берегут свое сердце и тщательно охраняют личные границы, так что, раскусить их бывает нелегко. Найдете подход к представителю этого знака — жалеть не будете. Но энергии в процессе потратите достаточно.

Стрелец

Иногда в Стрельце просыпается охотник, и он отправляется на подвиги со своим луком наперевес. Иными словами, Стрелец вполне может изменить, даже в ущерб состоявшимся отношениям. Тяга к авантюрам у представителей этого знака в крови, поэтому верность для них — дело десятое. Лишь бы было весело.

Козерог

У многих Козерогов большие проблемы с выражением своих чувств, поэтому партнеру они могут казаться отстраненными и даже холодными. На самом деле, Козерожки куда более беззащитные, чем хотят казаться: им просто нужно время и подходящая атмосфера, чтобы немного раскрыться.

Водолей

Водолеи живут в своем собственном мире, куда не слишком охотно пускают посторонних. Им бывает непросто объяснить, что у них на душе, а партнеру начинает казаться, что его Водолей замкнулся в себе и что-то недоговаривает. Если хотите приручить Водолея, слушайте его очень внимательно.

Рыбы

Самая частая причина развода с Рыбами — деньги. Представители этого знака (особенно мужчины) совершенно не умеют обращаться с финансами — в их воображаемом мире конфеты все еще можно покупать за листочки, которые растут на деревьях. С этим придется либо смириться, либо взять дело в свои руки: научить Рыбку финансовой грамотности не получится однозначно.