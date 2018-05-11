Беллу Хадид и The Weeknd застали за страстными поцелуями в Каннах

Еще несколько недель назад в Сети обсуждали воссоединение Беллы и Абеля на фестивале Coachella. Но тогда сама модель заявила, что это была не она. Но теперь же очевидцев не обмануть. Минувшим вечером на Каннском кинофестивале Беллу снова застукали с The Weeknd. Пара проводила все время в VIP-зоне, где они не только мило общались, но и целовались.

В соцсетях знаменитостей пока нет никаких намеков на воссоединение. Впрочем, Белла и Абель никогда особенно не стремились афишировать свои отношения. Напомним, пара рассталась осенью 2016 года из-за плотных рабочих графиков друг друга. Рэпер закрутил роман с Селеной Гомес, с которой в итоге также расстался.

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Фото:Global Look Press