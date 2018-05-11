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Зейн Малик тайком ходит к Джиджи Хадид
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Зейн Малик тайком ходит к Джиджи Хадид 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Сегодня, как ни в чём не бывало, Зейн Малик выходил из апартаментов Джиджи Хадид в Нью-Йорке. Несмотря на тёмные очки, узнать его просто. Элементарно — по татуировкам. И это когда официально возобновлённые отношения пара так и не подтвердила. А ведь подобное случается уже не в первый раз. апреля Зейна тоже видели выходящим из апартаментов модели. В тот день певец оделся в красное худи с капюшон, скрывая своё лицо. Но любопытные журналисты и фанаты сразу же его узнали. А скрывался Малик, потому что тогда всё также их отношения с Хадид после расставания не были подтверждены.
Честно, с их стороны это — немного странно, ведь уже через пару дней пару видели целующимися на улочках мегаполиса.
Напомним, помирились артисты после милого обещания певца, как рассказывает источник, приближённый к паре.
«Зейн пообещал Джиджи поставить их в пару в приоритет. Он обещал ей быть лучше, больше обращать на неё внимания, и что вообще будет самым заботливым парнем»
Видимо, слова Зейна подействовали на Джиджи. И пусть пара пока молчит, а мы видим лишь выходящего из апартаментов Малика, фанаты всё равно знают — знаменитости счастливы вместе.
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