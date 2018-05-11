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Куда пропала улыбка Джастина Бибера?
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Куда пропала улыбка Джастина Бибера? 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
9 мая популярный поп-певец Джастин Бибер был замечен в Лос-Анджелесе, когда направлялся в церковь. После того, как фотографии артиста выложили в сеть, его поклонники начали задаваться вопросом: куда пропала улыбка с лица Джастина?
Причина плохого настроения Бибера очевидна: в марте этого года певец вновь расстался со своей возлюбленной Селеной Гомес. После их расставания ходило много слухов о том, что Джастин и Селена остались близкими друзьями, но, кажется, дружбе пришёл конец. «Селена не заинтересована в том, чтобы возобновлять отношения с Джастином в ближайшее время», -говорят представители Гомес. В свою очередь Джастин никак не комментирует свои отношения с Селеной.
Стоит отметить, что Гомес уже пережила разрыв с артистом. Она вновь начала упорно работать над своими проектами, а буквально вчера выпустила песню «Back», которая, безусловно, рассказывает об её отношениях с Джастином.
Что же, похоже, интриги вокруг этой пары никогда не утихнут.
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