Любовь без границ: иностранные мужья российских звезд

Разные менталитеты, культуры, воспитание, традиции — разве это может быть преградой для настоящей любви? Конечно, нет! К тому же знаменитости все чаще подтверждают эту позицию.

Телеканал «Dомашний» готовит долгожданную премьеру — новый сезон сериала «Восток-Запад» стартует уже 14 мая в 21:00. Русско-турецкая остросюжетная мелодрама о романе русской девушки Тани и турецкого репродуктолога Кемаля наделала немало шума. Первый сезон закончился свадьбой главных героев, но интрига вокруг ребенка сохраняется и по сей день. В новом сезоне создатели сериала обещают раскрыть карты относительно того, кто является биологическим отцом маленького Османа-Александра, а также добавить несколько новых сюжетных линий, которые заставят зрителя бежать к экранам. Мы решили сделать подборку браков русских девушек с иностранцами и посмотреть может ли любовь победить разность менталитетов и культур. Ани Лорак и Муратом Налчаджиоглу Певице Ани Лорак, исполнившей саундтрек к сериалу «Восток-Запад» не понаслышке знакома тема межнациональных браков. Дива уже 9 лет замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Знакомство будущих супругов произошло прямо как в сериале, Ани отдыхала на турецком побережье и повстречала Мурата, курортный роман развивался очень быстро, и совсем скоро Ани стала законной женой турецкого подданного. Сейчас пара воспитывает дочь Софию, и живет на две страны, что только помогает паре сохранить огонь в отношениях.

Cати Казанова и Стефано Тиоццо Вокруг певицы Сати Казановой постоянно ходили слухи о скором замужестве, СМИ приписывали ей романы с бизнесменами и актерами, а девушка выбрала простого фотографа, правда, итальянца. Будучи на свадьбе подруги в Италии, Сати встретилась глазами со Стефано и сразу поняла, что он тот самый, единственный. Свадьбу молодожены сыграли два раза — на родине Стефано Тиоццо в Италии, а также на Кавказе по традициям семьи Сати Казановой.

Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили Пара познакомилась 9 лет назад на съемках телепередачи. Они очень красиво смотрелись вместе — статный грузин и красотка с превосходными формами, их брак с виду можно было назвать образцовым. Но год назад, как гром среди ясного неба, прогремела новость о разводе актерской четы. Позже в интервью своей подруге Лере Кудрявцевой Анфиса призналась, что в их семейной жизни были третьи лишние. К счастью, паре удалось сохранить теплые отношения после развода, так как они вместе растят своего сына Соломона.

Ирина Шейк и Бредли Купер Ирина Шейк и Бредли Купер являются самой красивой парой современности. Русская красавица сразила наповал голливудского актера, но паре прочили недолгие отношения. Наперекор всем врагам, Ира и Бредли уже несколько лет живут вместе, а также радуют нас совместными снимками с дочкой Леа де Шейн Шейк-Купер. Поговаривают, что звездные родители готовятся к появлению еще одного малыша в самое ближайшее время.