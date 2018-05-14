Гены выдали! Фанаты вычислили настоящего отца Хлое Кардашьян по лицу ее дочери

Видеозапись с участием маленькой Тру Хлое опубликовала у себя в Instagram. Поклонники много раз пересматривали короткую запись и разглядели на ней не только милого младенца, но и доказательство того, что Хлое Кардашьян является не дочерью покойного адвоката Роберта Кардашьяна, а наследницей его друга и подзащитного, актера и спортсмена О Джей Симпсона. О Джей Симпсона в 1995 году обвинили в убийстве бывшей жены и его друга — однако он был оправдан судом присяжных. В смуглой Хлое и действительно можно разглядеть его черты, а очень темный цвет кожи Тру дает догадкам право на жизнь.

Однако сама Хлое была так возмущена этими предположениями под милым видео с Тру, что даже сама пришла навести порядок в комментариях к записи.

— написала Хлое. Отец ребенка — 27-летний баскетболист Тристан Томпсон. За пару дней до рождения Тру СМИ уличили его в изменах Хлое, но, кажется, парочка примирилась и сейчас переживает ренессанс в отношениях.

А как тебе кажется, похожа Хлое Кардашьян на О Джей Симпсона? А Тру?

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Фото:Instagram, Global Look Press / Court Pool