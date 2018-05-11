Было — стало: как сейчас выглядит и чем живет скандальная экс-участница «Дома-2» Екатерина Токарева

Екатерина пришла на реалити в 2011 году. Тогда выбор девушки пал на самого странного участника Венцеслава Венгржановского. Пара начала встречаться, но их отношения с самого начала были сложными. Они постоянно скандалили и выяснили отношения. Но в итоге пара поженилась, а уже через несколько месяцев развелась. Назло экс-супругу Токарева осталась на проекте.

Через некоторое время на «Дом-2» пришел новый участник Юрий Слободян. Они с Токаревой сразу друг другу понравились. И как не пытался Венц помешать их роману, у него ничего не вышло. Молодые люди официально поженились и приняли решение покинуть проект.

Недавно Юрий и Екатерина купили квартиру, в которой сделали ремонт. Сейчас супруги путешествуют по миру и наслаждаются друг другом. Детей у пары пока нет.