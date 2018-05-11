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Было — стало: как сейчас выглядит и чем живет скандальная экс-участница «Дома-2» Екатерина Токарева
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Было — стало: как сейчас выглядит и чем живет скандальная экс-участница «Дома-2» Екатерина Токарева 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Екатерина пришла на реалити в 2011 году. Тогда выбор девушки пал на самого странного участника Венцеслава Венгржановского. Пара начала встречаться, но их отношения с самого начала были сложными. Они постоянно скандалили и выяснили отношения. Но в итоге пара поженилась, а уже через несколько месяцев развелась. Назло экс-супругу Токарева осталась на проекте.
Через некоторое время на «Дом-2» пришел новый участник Юрий Слободян. Они с Токаревой сразу друг другу понравились. И как не пытался Венц помешать их роману, у него ничего не вышло. Молодые люди официально поженились и приняли решение покинуть проект.
Недавно Юрий и Екатерина купили квартиру, в которой сделали ремонт. Сейчас супруги путешествуют по миру и наслаждаются друг другом. Детей у пары пока нет.
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Фото:Instagram, Google
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