Анна Седокова о том, каково это, быть сверху не только в сексе, но и в жизни

Знаете, что я заметила? Им нравится, когда мы сверху. «Понятное дело», — скажете вы, не удивила. Но раньше-то как было: ты нежная девочка девять раз, а на десятый вдруг резко накидываешься на него сверху, поднимаешь руки, связываешь его и закрываешь глаза. Дальше у вас все происходит, а после он говорит, что ты невероятная. А сейчас какая-то странная тенденция наметилась: мужчины хотят, чтобы сверху ты была постоянно. И в первый раз. И во второй, и далее. Причем умные девочки понимают, что я сейчас не только о сексе.

Мужчины стали нерешительными. Знаете, такая мужественная пассивность. И я сейчас не о застенчивых милашах, а о больших, сильных, влиятельных. Они больше не делают первые шаги, они ждут, что мы сделаем эти шаги сами. «Вот нравится мне девушка, посижу, подожду, вдруг напишет, — рассуждают такие мужчины. — А не напишет — другую подожду».

Лично я нахожу этому две причины. Первая — времена поменялись. Видимо, так много стало женщин вокруг и конкуренция настолько велика, что мы вдруг начали сами все портить: первыми писать им в Direct, приглашать на встречи, да просто даже первыми заговаривать. И они привыкли. Им уже кажется, что так и нужно, что так — правильно. А вторая причина — им надоело. Они столько всего для нас делали, столько цветов дарили, столько встреч назначили и столько раз получали отказ, что устали и больше ничего не хотят. А все потому, что, как сказал мне друг, тративший на одни только цветы по 20000$ в месяц, это больше не работает. Неблагодарные мы. Видимо, где-то на Ведьминой горе все крутые парни мира собрались нас проучить и решили больше не совершать поступки.

Это равносильно тому, как если бы мы, девочки, сговорились и дружно решили им не давать. Они теперь даже первыми не пишут! Они теперь выжидают. Я, конечно, говорю сейчас о мужчинах своего возраста. Возможно, 16-летние парни все еще обрывают трубки и задаривают своих девочек плюшевыми мишками, но почему у нас-то все по-другому?

Да если бы я была парнем, и мне бы понравилась девушка, я бы легко нашла способ заставить ее улыбнуться. Я бы точно знала, как разжечь в ней огонь чувств или, как минимум, вызвать симпатию. Поступками! Мне бы ничего не стоило узнать по геолокации, где она, отправить ей букет цветов, шоколадный торт или новый телефон, чтобы в следующий раз найти ее было проще. Если бы не было денег, прислала бы SIM-карту и кофе из «Старбакса» с подписью «самой красивой девушке, которую я когда-либо видел», но сделала бы хоть что-то.

А они сидят, многозначительно курят кальян, бросают дерзкие взгляды, вздыхают и уходят. А я что должна делать? Бежать за понравившимся мужчиной с криками «не уходи» и умолять его взять мой номер? Может, мне и за телефоном самой сгонять? Нет уж, спасибо.

И я знаю, кто во всем виноват. Егор Крид и проект «Холостяк»! Я-то давно невзлюбила это шоу по личным причинам, невольно став участницей одного из сезонов. Но даже не будь в моей жизни такого опыта, в случае, когда в прайм-тайм на ТНТ показывают десятки женщин, отчаянно сражающихся за сердце одного классного парня и при этом живущих в одном доме под прицелами телекамер, феминистка во мне кричит «остановитесь»!

Я ее подуспокаиваю и продолжаю жадно смотреть! И это я! Итак, для тех, кто не в курсе, пересказываю: в предыдущей серии красавчик Егор с грустным видом наклоняется к Даше и сексуально шепчет ей на ухо: «Действуй! Будь активнее! Завоевывай меня!» Юная Галя, в совершенстве владеющая английским и испанским и преподаванием зарабатывающая себе на жизнь, робко смотрит на Егора, а он ей заявляет: «Тебе нужно быть порешительней…». «Нет, Галя, не нужно! Бежать нужно, срочно, — думаю про себя, — А мне WiFi отключить!» Но не отключаю, продолжаю смотреть.

Девочки смущаются говорят, что раньше с ними такого не случалось, что это за ними всегда ухаживали, а теперь вот так. И начинают «действовать и завоевывать». А вы не задумывались, что произойдет, если вдруг миллионы таких же девочек по ту сторону экрана на секунду допустят мысль о том, что это и есть верная модель поведения, что начнут рассуждать по принципу «если я буду вести себя так же, то выйду замуж за принца»? Ведь смотрите, как все счастливы, и как хорошо все заканчивается!

Я лично знакома с Егором, он отличный парень и за пределами шоу именно он ради девушек совершает поступки. И я хочу, чтобы все стало как прежде.

Я отказываюсь бороться за мужчину, отказываюсь постоянно быть сверху, потому что я — женщина. Я не охотница. Я хочу любить и растворяться, быть нежной и страстной, я хочу смотреть на своего мужчину снизу вверх. Я хочу, чтобы он, применив всю свою силу, кинул меня на кровать и придавил своим весом, и чтобы мы меняли позиции: то я сверху, то он. Я скучаю по поступкам. Скучаю по цветам от незнакомцев, тем самым плюшевым медведям и романтичным запискам.

Мы все скучаем. Понимаем, что натворили, и обещаем исправится. Простите нас и возвращайтесь, пожалуйста, наши смелые, сильные и решительные мужчины!