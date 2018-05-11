Новое японское шоу побило ВСЕ РЕКОРДЫ по рейтингам в мире!

По условиям этого «необычного» шоу, три девушки, участвующие в конкурсе раздеваются и становятся так чтобы закрепить свои попы в специальной картонной стенке.

Их мужья подходят с другой стороны так, чтобы не было видно, где, чья жена. Чтобы угадать в какая из 3 участниц их любимая, они должны по очереди вставлять свои причиндалы по очереди каждой девушке.

Таким способом мужчина должен угадать, где его жена. Считалось, что настоящий любящий муж должен узнавать, где его жена даже под таким ракурсом.

Источник: jtimes.ru