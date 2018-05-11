Снова! Зейна заметили у дома Джиджи Хадид!

Похоже, личная жизнь у сестер Хадид кипит. Беллу (21), например, вчера застали за поцелуями с бывшим бойфрендом The Weeknd (28), Джиджи (23) времени тоже зря не теряет — проводит его с Зейном (25).

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Папарацци снова заметили певца у апартаментов модели. Кстати, парочку уже видели вместе во время прогулки по Нью-Йорку: тогда Зейн явно не мог сдержать чувств и настойчиво пытался поцеловать Джиджи. Кажется, с тех пор отношения звезд стали еще лучше, как еще объяснить столь частые походы музыканта в дом бывшей?

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Напомним, Зейн и Джиджи расстались в марте после трех лет отношений. Всему виной стали напряженные графики звезд.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/snova-zejna-zametili-u-doma-dzhidzhi-hadid/