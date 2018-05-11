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Вера Брежнева поздравила супруга Константина Меладзе с днем рождения и показала трогательное совместное фото
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Вера Брежнева поздравила супруга Константина Меладзе с днем рождения и показала трогательное совместное фото 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Супруги Вера Брежнева и Константин Меладзе не афишируют свою личную жизнь. Поэтому любая совместная фотография в соцсетях становится приятным сюрпризом для поклонников. В честь 55-летия мужа Вера опубликовала черно-белую фотографию, на которой она трогательно обнимает Константина. «Сегодня 55», — лаконично подписала певица.
В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям Веры и пишут паре много теплых слов: «Поздравляем с юбилейной датой! Как можно больше счастливых моментов и таких же потрясающих работ! Гений!»; «С Днем Рождения, наш музыкальный гений! Дай Бог всего светлого, новых творческих идей, крепкого здоровья, взаимопонимания с близкими и праздника в душе! Ваша музыка навсегда в моём сердце! Шедевры на века»; «Какая пара. Абсолютно, достойная друг друга!»; «С днем рождения! Счастья вам и вашим близким, а еще деток, у таких замечательных людей должно быть много прекрасных деток».
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Фото:Instagram
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