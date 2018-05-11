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Вера Брежнева опубликовала нежное фото с Константином Меладзе
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Вера Брежнева опубликовала нежное фото с Константином Меладзе 

Журнал ОК! 1 час назад
Сегодня Константину Меладзе исполнилось 55 лет. Одной из первых именинника поздравила его жена Вера Брежнева. Певица впервые за долгое время опубликовала фото с композитором. Снимок появился в ее Инстаграм. Ранее такими кадрами Вера поклонников не радовала.
Вера Брежнева и Константин Меладзе
Напомним, что Брежнева и Меладзе поженились в октябре 2015 года. Скромное торжество для двоих прошло в Италии. Молодожены не хотели никому рассказывать об этом событии, однако папарацци подкараулили пару возле ЗАГСа и распространили фото в Сети. Лишь спустя два года супруги нарушили молчание и рассказали об важном событии в программе Бориса Корчевникова.
Ранее Константин Меладзе был женат на женщине по имени Яна. От первого брака у композитора трое детей. Для Веры Брежневой этот брак стал вторым. Певица была замужем за украинским бизнесменом Михаилом Киперманом, от которого у него растет дочь Сара. Также Брежнева воспитывает дочку Соню от отношений с Виталием Войченко
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Женский форум
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